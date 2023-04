Isabel Barros vai voltar a atuar como intérprete, algo que já não fazia desde “Agora” (2017), no sábado, Dia Mundial da Dança, numa criação com o músico Carlos Guedes, partindo de um poema do autor cabo-verdiano Jorge Barbosa.

Um pressuposto, “quanto mar está em mim e no outro”, dá mote à performance, que tem entrada gratuita e foi pensada para ser apresentada no espaço público, neste caso nos varais da Afurada, um “espaço incrível que muitas pessoas não conhecem”, contou a coreógrafa, em entrevista à Lusa.

“É um espaço que ainda sobrevive nos tempos de hoje, que é onde as pessoas vão lavar a roupa, estender a roupa. [É] nesse espaço onde é estendida a roupa, colocada a secar, que vou estar. […] É muito especial, porque já não faço muito trabalho como intérprete, e quando o faço é por uma urgência muito específica”, acrescentou.

Escolheu o espaço em Gaia “porque é próximo do mar, quase uma entrada para o mar, com o fim do rio e o início do mar”, e este motivo marca presença ao longo da peça, que também faz a ligação a Cabo Verde e é uma continuidade de “Agora”, que já abordava o tema num texto de Regina Guimarães.

“Quando viajo para Cabo Verde, e sempre que estive lá, coloco-me sempre aquela questão do que é viver num lugar onde estamos cercados de mar. E é daí que parte. Pego num poema do mar, pego na música da Cesária [Évora] e na Lisa [Reis], que inicialmente também era para estar presente como intérprete, mas que depois não foi possível”, conta.

Lisa Reis empresta a voz ao espetáculo e “Pondo rezas nos lábios” aproveita para título um verso de um poema de Jorge Barbosa, no qual o cabo-verdiano explora o “ar de outros climas que trazem passageiros/Quando desembarcam para ver a pobreza da terra”.

Além da relação pessoal, na Afurada junta-se-lhe “as mulheres que lavam ali a roupa”, que utilizam as cordas para a secar e que foram, são, mulheres de pescadores, uma “série de relações que se cruzam” num “cenário natural”.

“Pondo rezas nos lábios” vai ser apresentado no Mindelact – Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Cabo Verde, em novembro, e, mais tarde, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Isabel Barros é coreógrafa, intérprete, programadora, formadora e pertence à direção do Balleteatro, que fundou, dirigindo ainda o Teatro e Museu de Marionetas do Porto.

Este espetáculo é apresentado no âmbito do Dias da Dança, e dentro desse festival do Corpo + Cidade que o Balleteatro produz desde 2014 por iniciativa da própria, funcionando há vários anos associado ao DDD.