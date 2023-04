O parlamento aprovou esta sexaa-feira por unanimidade um voto de pesar pela morte do poeta Joaquim Pessoa, aos 75 anos, assinalando que deixa “um importante legado artístico que o coloca como uma relevante personalidade da cultura portuguesa” contemporânea.

No voto de pesar, apresentado pelo PCP, qualifica-se Joaquim Pessoa como um “poeta de Abril, letrista, artista plástico e publicitário”, que nasceu no Barreiro, em 1948, e foi criado na Moita, “concelho que instituiu em seu nome um prémio bianual de poesia”.

“Joaquim Pessoa foi um importante letrista de canções, tendo trabalhado com alguns dos mais destacados compositores e cantores portugueses, de onde se destacam ‘Amélia dos olhos doces’ e ‘Lisboa, menina e moça’, criada em parceria com José Carlos Ary dos Santos e Fernando Tordo”, lê-se.

Em 1975, prossegue o voto de pesar, Joaquim Pessoa, em conjunto com nomes como Fernando Tordo, Paulo de Carvalho, José Carlos Ary dos Santos ou Luís Vilas-Boas, fundou a “cooperativa de artistas chamada ‘Toma Lá Disco’ que, empenhada no espírito transformador saído do 25 de Abril de 1974, procurava editar canções de intervenção, de cariz progressista, de apoio às aspirações sociais das classes trabalhadoras”.

“A sua obra literária foi galardoada em 1981 com o prémio da Associação Portuguesa de Escritores e da Secretaria de Estado da Cultura e ainda com o prémio de literatura António Nobre e com o prémio Cidade de Almada, contando com mais de 30 livros de originais publicados, desde 1975 a 2019, para além de figurar em inúmeras antologias de poesia portuguesa”, salienta-se.

O voto de pesar destaca ainda que Joaquim Pessoa foi “diretor criativo e diretor-geral de várias agências de publicidade e autor ou coautor de diversos programas de televisão, como ‘1000 Imagens’, ‘Rua Sésamo’ e ’45 Anos de Publicidade em Portugal’, entre outros”.

Foi também diretor da Sociedade Portuguesa de Autores, entre 1988 e 1994, diretor literário da Litexa Editora, do jornal ‘Poetas & Trovadores’ e colaborador das revistas Siléx, Vértice e do jornal A Bola, além de ter editado discos onde declama a sua poesia.

“A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Joaquim Pessoa e dirige, à sua família e amigos, as mais sentidas condolências”, lê-se

Joaquim Pessoa, autor de poemas como “Lisboa, menina e moça” e “Amélia dos olhos doces”, morreu em 17 de abril, aos 75 anos, vítima de doença prolongada, informou a editora Edições Esgotadas.