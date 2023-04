Os acidentes rodoviários no primeiro trimestre do ano aumentaram 11% e as vítimas mortais subiram 4% face ao mesmo período de 2022 com as autoridades a registar 7.893 desastres nas estradas portuguesas e 104 mortos, foi divulgado esta sexta-feira.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) precisa que, entre janeiro e março, registaram-se 7.893 acidentes com vítimas, que provocaram 104 mortos, 541 feridos graves e 9.170 feridos ligeiros.

Em comparação com o mesmo período de 2022, os dados provisórios da ANSR indicam que ocorreram mais 788 acidentes com vítimas (11%), mais quatro mortos (4%), mais 23 feridos graves (4,4%) e mais 989 feridos ligeiros (12%).

Em relação aos acidentes que se registaram apenas em Portugal Continental, a ANSR indica que, entre 1 de janeiro e 31 de março, ocorreram 7.569 desastres, mais 797 do que no mesmo período de 2022, 100 mortos, número idêntico ao primeiro trimestre do ano passado, 493 feridos graves (mais 21) e 8.804 feridos ligeiros (mais 979).

Os distritos com mais acidentes nos três primeiros meses do ano são Lisboa, com 1.631, Porto (1.405), Braga (717) e Setúbal (633). Já os distritos do Porto (14), Lisboa (12) e Setúbal são aqueles que registaram o maior número de mortos.

Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas mortais cujo óbito foi declarado no local do acidente ou em 24 horas.