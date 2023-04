No meio das ondas de choque provocadas pela divulgação de documentos classificados no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, o ministro das Finanças, Fernando Medina, recusou comentar os pormenores do caso mas criticou o que diz serem “fugas de informação seletivas”, defendendo que a argumentação que justifica o despedimento da ex-CEO da TAP é “clara e objetiva”.

À margem de uma reunião do Eurogrupo, na Suécia, Medina foi questionado pelos jornalistas pela divulgação de documentos que expõem, entre outros elementos, as discordâncias no seio do Governo sobre a justificação que deveria ser apresentada para despedir Christine Ourmières-Widener, assim como o ex-chairman da TAP, Manuel Beja, por justa causa, decisão que a francesa planeia contestar em tribunal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Medina insistiu que o Governo entregou toda a documentação relativa ao processo de forma “clara e aberta”, insistindo que toda a fundamentação a que o Executivo se agarrou tem por base o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e lembrando que será ouvido sobre o assunto “no tempo certo”, já no final dos trabalhos da comissão parlamentar. “No entendimento do Governo, o relatório é suficientemente claro e objetivo para justificar a ação que o Governo tomou. Tomámos a decisão com essa consciência clara na defesa do interesse público”.

As declarações do ministro seguiram-se a uma reação entusiástica de Medina aos “bons resultados” da economia portuguesa, depois de o INE ter revelado que o PIB cresceu 2,5% em relação ao mesmo trimestre no ano passado e 1,6% em relação ao último — sobretudo apoiado nas exportações, dado que a procura interna “abrandou”.

Ainda assim, frisou Medina, este é “o maior crescimento da zona euro” e é “superior ao esperado pela generalidade dos observadores”, sendo acompanhado por uma queda da inflação e um aumento na confiança das famílias e das empresas.

Medina aproveitou assim para destacar estes resultados e, num momento difícil para o Executivo, insistir que “o fundamental é a vida das famílias” e fazer uma avaliação positiva da atribuição de apoios “nos momentos certos, dirigidos aos que mais necessitam”, do aumento das pensões anunciado na semana passada e das “contas certas”, que assim irão “continuar”, prometeu.