Equipas de resgate continuam esta sexta-feira à procura de nove pessoas desaparecidas após uma embarcação que transportava pelo menos 78 pessoas ter afundado ao largo do oeste da Indonésia, com 11 mortos já confirmados.

O chefe da Agência de Busca e Resgate de Pekanbaru, capital da província de Riau, disse que as equipas resgataram 58 pessoas, muitas delas inconscientes após horas a flutuar em águas agitadas.

A maioria dos 11 mortos eram mulheres e crianças, acrescentou Nyoman Sidhakarya.

Imagens da televisão local mostram pessoas, junto de um barco virado, a tentarem alcançar um barco de pesca cheio de sobreviventes.

O Evelyn Calista 01 transportava 72 passageiros, a maioria pessoas que retornavam de visitas às cidades natais para celebrar o feriado islâmico de Eid al-Fitr com familiares, e seis tripulantes, disse Sidhakarya.

O barco afundou na tarde de quinta-feira, cerca de três horas depois de deixar um porto em Tembilahan, uma cidade na região de Indragiri Hilir, também na província de Riau.

O destino era a cidade de Tanjung Pinang, na província vizinha das Ilhas Riau, uma viagem de 200 quilómetros.

A causa do naufrágio ainda está a ser investigada, mas alguns sobreviventes disseram às autoridades que o barco balançou repentinamente e virou depois de bater num grande tronco enquanto navegava em ventos fortes, disse o chefe da polícia local Norhayat.

Dois rebocadores e dois barcos insufláveis continuam a procurar os desaparecidos, disse Norhayat, acrescentando que um dos rebocadores arrastou o barco para um porto antes do anoitecer de quinta-feira para facilitar os esforços de busca.

Tragédias com barcos são comuns na Indonésia, um arquipélago de mais de 17 mil ilhas, onde embarcações frágeis são frequentemente usadas como transporte, sem cumprir as regras de segurança em vigor no país.

Em 2018, uma embarcação sobrelotada, com cerca de 200 pessoas a bordo, afundou num profundo lago de uma cratera vulcânica na província de Sumatra do Norte, matando 167 pessoas.

Num dos piores desastres registados no país, um navio de passageiros também sobrelotado afundou em fevereiro de 1999 com 332 pessoas a bordo. Houve apenas 20 sobreviventes.