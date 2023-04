Nem todos os pilotos estão rendidos às mudanças que têm vindo a ser introduzidas na Fórmula 1 nos últimos tempos mas não só elas existem como continuam. O Grande Prémio do Azerbaijão era outro (ou mais um) exemplo paradigmático disso mesmo, com a parte competitiva dos resultados a dar mais um salto em relação à vertente dos testes e das afinações dos carros para as corridas. O que mudava então? A parte da qualificação para a prova de domingo e para a corrida sprint… com duas sessões distintas de apuramento de grelha.

Introducing… Sprint Saturday ✨ ????️ All-new weekend format

???? Saturday's Sprint sessions do not affect the Grand Prix

⏱️ Friday's qualifying sets Sunday's grid

???? New Sprint Shootout qualifying session The first Sprint Saturday is only four days away! ????#F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4 — Formula 1 (@F1) April 25, 2023

Até aqui, a qualificação era feita para a corrida sprint e para o Grande Prémio. Em Baku, as regras tinham um primeiro ponto de viragem: esta sexta-feira houve treinos livres de manhã e a parte da tarde ficava reservada para a qualificação da corrida de domingo; no sábado haverá de manhã a novidade do sprint shootout em vez de mais treinos livres, uma qualificação destinada apenas para a corrida sprint que terá o mesmo formato de Q1, Q2 e Q3 mas com tempo reduzido a 12, dez e oito minutos e obrigatoriedade de uso de pneus médios nas duas primeiras e macios na terceira e última fase. O modelo utilizado no Azerbaijão ficava também marcado para mais provas do calendário de 2023 como Áustria, Bélgica, Qatar, EUA e São Paulo.

Sprint Shootout is here! ???? Imagine qualifying, but even quicker. Every lap counts as Saturday's Sprint Shootout sets the grid for the #F1Sprint Leaving Sunday's Grand Prix unaffected ???? pic.twitter.com/oTVrJIuLvl — Formula 1 (@F1) April 25, 2023

Na pole position dos críticos ao novo formato estava o bicampeão mundial em título, Max Verstappen, da Red Bull. “Sempre disse que mesmo que não haja mais corridas de sprint, se continuarmos a expandir o calendário e o fim de semana inteiro for tão longo, a certa altura perguntas ‘Vale a pena?’. Eu gosto de correr. Eu gosto de ganhar. Sei que temos o nosso salário e uma vida boa. Mas é realmente uma vida boa? Acho que, às vezes, chegas a um ponto da tua carreira em que talvez queiras fazer outras coisas. Sinto que, se estiver a chegar a um ponto em que já é demais, é hora de mudar”, “ameaçou” o neerlandês à Motorsport. “A F1 olha para isto de um ponto de vista comercial. Entendo as corridas de sprint, acrescentam um pouco mais de emoção, mas ficas com uma imagem bastante clara de quem é o mais rápido e isso tira um pouco do brilho ao evento principal, que acho que deveria ser sempre o evento especial”, acrescentou.

????“I have the contract until the end of 2028 and then we'll review again, but I feel that if it's getting at one point too much, then it's time for a change.” Max Verstappen has opened up on the factors that will define his long-term future in #F1. ⬇️https://t.co/HJNEjJuQLl — Motorsport.com (@Motorsport) April 27, 2023

Verstappen não gosta mas, como qualquer animal de competição, não despreza a oportunidade de ficar à frente em tudo onde entra. Foi assim na sessão de treinos livres de manhã, foi assim quase até ao final da Q3 à tarde. No entanto, o circuito de Baku é talhado para as características deste Ferrari e de Charles Leclerc, com o monegasco a conseguir a primeira pole position da época e a terceira consecutiva no Azerbaijão.

Another brilliant qualifying performance by Leclerc in Baku ???? 2021: Pole

2022: Pole

2023: Pole #AzerbaijanGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/RZDHqkv4he — Formula 1 (@F1) April 28, 2023

A Q1 começou de forma atribulada com duas bandeiras vermelhas depois dos acidentes de Nick de Vries e de Pierre Gasly, deixando para os últimos minutos as principais decisões com Zhou Guanyu, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen a ficarem de fora e Charles Leclerc a ser mais rápido do que Verstappen, Alonso, Sergio Pérez, George Russell e Lewis Hamilton. Os Haas tinham sido a grande desilusão da Q1, os Mercedes iriam assumir essa posição na Q2: Hamilton passou à Q3 no limite com o décimo tempo mas Russell não foi além do 11.º registo, caindo da qualificação a par de Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas e Logan Sargeant. Lá na frente, Verstappen foi mais rápido do que Leclerc, seguindo-se Pérez e Carlos Sainz.

Q2 CLASSIFICATION Both Norris and Piastri advance to Q3 ????#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/FtNy1Xccfj — Formula 1 (@F1) April 28, 2023

A luta passaria de novo por Red Bull e Ferrari, até pelos problemas no DRS que os Aston Martin estavam a enfrentar. E para haver emoção mesmo até à última, Max Verstappen e Charles Leclerc ficaram com um tempo exatamente igual nas primeiras voltas rápidas (1.40,445). Tudo ficaria reservado para o derradeiro minutos, com Charles Leclerc a passar para a frente com 1.40,203 e os dois Red Bull a perderem tempo que não contavam no segundo setor. Carlos Sainz terminou em quarto, seguido por Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Oscar Piastri, que fechou o top 10.