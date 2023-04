Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia

A madrugada do 429.º dia de guerra na Ucrânia ficou marcada pelos maiores ataques russos dos últimos dois meses a várias cidades no centro e no sul do país — incluindo a capital, que não era atacada com mísseis desde o passado dia 9 de março, há 51 dias, assinalou a Administração Militar da Cidade de Kiev.

Pelo menos 18 pessoas, entre as quais três crianças, morreram, com o maior número de vítimas fatais (16) a ser assinalado na cidade de Uman, na região de Cherkasy, cerca de 200 quilómetros a sul de Kiev. Em Dnipro morreram duas pessoas, uma mulher de 31 anos e a filha, de apenas 3.

As operações de resgate continuam a decorrer em Uman, onde um prédio residencial foi diretamente atingido. Dos escombros já foram resgatadas 17 pessoas com vida, três delas menores. Há ainda 18 feridos, 9 deles com necessidade de tratamento hospitalar.

Eis as outras notícias que têm marcado o dia:

A Comissão Europeia já avisou que bombardeamentos como os da última noite, que tiveram como alvos “civis que estavam a dormir”, são um crime de guerra e que “não haverá impunidade” para todos os envolvidos;

O ministro da Defesa da Ucrânia anunciou que os preparativos para a contra-ofensiva que, acredita, poderá finalmente fazer mudar o rumo da guerra, já estão na fase final, mas não avançou qualquer data para o início do contra-ataque às forças russas;

O Papa Francisco chegou esta manhã à Hungria para uma visita de três dias, que deverá ser marcada pelos temas da migração e da guerra na Ucrânia;

Em discurso na Organização para Cooperação de Xangai (SCO), a decorrer na Índia, o ministro da Defesa da Rússia acusou os Estados Unidos e os seus aliados no Ocidente de estarem a “tentar restaurar a sua presença militar na Ásia Central”. “O verdadeiro objetivo do Ocidente no conflito na Ucrânia é infligir uma derrota estratégica à Rússia, criar uma ameaça à China e preservar a sua posição de monopólio no mundo”, acrescentou ainda Sergei Shoigu;

O Presidente ucraniano reagiu logo pela manhã aos ataques russos durante a madrugada a várias cidades do país. “Não esqueceremos nenhum crime, não deixaremos que nenhum invasor se exima de responsabilidades”, garantiu Volodymyr Zelensky;

Para além de Uman e Dnipro, também nas cidades de Kremenchuk e Poltava, no centro do país, e de Mykolaiv, no sul, foram registados ataques;

Em Kiev, as defesas anti-aéreas conseguiram repelir 11 mísseis e dois drones, não existindo quaisquer vítimas mortais a lamentar; Horas após os ataques, o Ministério da Defesa da Rússia partilhou uma mensagem no Telegram, com a imagem de um míssil a subir no ar sob a frase “na mouche”.