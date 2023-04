O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, protagonizou um momento de karaoke ao cantar a música “American Pie” na Casa Branca, durante a sua visita oficial aos Estados Unidos da América. A interpretação da música de Don McLean aconteceu durante um jantar em honra do chefe de Estado da Coreia do Sul.

No seu país, Yoon Suk Yeol é conhecido pelo seu amor pelo karaoke e teve agora, de acordo com a AFP, a oportunidade de mostrar o seu gosto pelo música norte-americana.

No final do jantar, o Presidente Joe Biden terá conduzido o líder sul-coreano ao palco e afirmado saber que “American Pie” era uma das suas músicas favoritas. Yoon Suk Yeol, de 62 anos, confirmou confidenciando que a música lançada em 1971 era uma das suas favoritas desde que era estudante. “Queremos ouvi-lo cantar”, terá pedido então o líder norte-americano.

Os primeiros versos da letra de “American Pie” cantados por Yoon Suk Yeol originaram uma salva de palmas dos restantes membros presentes no jantar. “Não fazia ideia nenhuma que sabia cantar”, disse Joe Biden ao homólogo da Coreia do Sul.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???????? ???????? Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a conclu sa visite à la Maison Blanche par quelques vocalises, qui ont suscité l'admiration de son homologue américain, Joe Biden #AFP ???? #AFPTV ⤵️ pic.twitter.com/OmAamqw9Yy — Agence France-Presse (@afpfr) April 27, 2023

E se a plateia teve direito a ser surpreendida pelo chefe de Estado asiático, também Yoon Suk Yeol teve direito a uma surpresa por parte do seu anfitrião. Joe Biden entregou uma guitarra assinada por Don McLean ao líder da Coreia do Sul.

Durante a sua campanha para a presidência da Coreia do Sul, em 2021, Yoon Suk Yeol cantou num programa de televisão sul-coreano.