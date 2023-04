Tradicionalmente grandes, essencialmente no que respeita à altura e ao volume interior, os SUV são muitas vezes veículos que impressionam pelas suas dimensões exteriores. Os modelos europeus têm nos 5,3 metros de comprimento do Rolls-Royce Cullinan o seu representante mais imponente, mas os norte-americanos vão um pouco mais longe, somando mais 50 cm à bitola, tendo no Jeep Grand Wagoneer o exemplar mais comprido. Mas nada disto se compara com este exemplar único chinês, que parece uma réplica algo artesanal de um Audi Q5 da primeira geração, que surgiu em 2008.

Não deixa de ser curioso que seja da China, o país conhecido por comercializar alguns dos veículos mais pequenos do mundo, que nos chega aquele que é, provavelmente, o maior SUV do planeta. O veículo em causa tornou-se conhecido depois surgir na Reddit, tendo sido fabricado na China como uma réplica gigantesca do que parece ser um Audi Q5 da primeira geração, fabricado entre 2008 e 2017.

As proporções do veículo são garrafais, o que faz o condutor parecer uma “pulguinha” ao volante. Aliás, até para entrar a bordo, o condutor começa por ser um alpinista, uma vez que depois de abrir o imenso portão traseiro – o que acontece eléctrica ou hidraulicamente –, aparece a partir do pára-choques uma escada com cinco degraus. As portas não abrem, pois estão soldadas para conferir robustez à carroçaria, que não possui pilares reforçados, como acontece em qualquer automóvel de tamanho normal.

Ao longo do habitáculo, torna-se evidente que há quase dois metros a separar a plataforma do tejadilho. Depois de sentado ao volante, posto a que para aceder deverá ser subido mais um lance de escadas, é possível constatar que a cabeça do condutor é muito mais pequena do que um dos retrovisores exteriores. E, face à dimensão das rodas utilizadas, tudo indica que a base para este enooorme Q5 é um veículo pesado, possivelmente um camião. Contudo, não deixa de ser curioso que, apesar de ter sido construído com placas e tiras de chapa soldadas entre si, o artista que deu forma a este projecto conseguiu que se assemelhasse a um SUV da Audi, com o imenso portão traseiro a parecer-nos uma obra impressionante.