Em 2022, Jan Švankmajer anunciou a retirada do cinema, depois de quase sessenta anos a criar imaginários únicos, num ato raro de pura realização do surrealismo. Atualmente com 88 anos, a retrospetiva que o IndieLisboa lhe dedica, em conjunto com a Cinemateca Portuguesa, é um gesto relevante para se celebrar uma filmografia única do panorama mundial. Ao todo, são 34 filmes, entre curtas e longas-metragens, desde “The Last Trick” (1964) até “Kunstkamera” (2002).

Filmar para Jan Švankmajer nunca foi fácil, seja pelas condicionantes políticas da antiga Checoslováquia ou porque, quando começou a receber algum reconhecimento internacional, se foi tornando cada vez mais difícil de arranjar financiamento para os seus filmes, para o seu tipo de cinema, sem preocupações mercantis, apenas artísticas: e, por isso, ver alguns dos seus filmes apenas como “cinema” acaba por ser um pouco redutor. O tal reconhecimento internacional começa a chegar na década de 1980, e em 1987 realiza a sua primeira longa-metragem, “Alice”, inspirada no universo de Lewis Carroll. “Faust” (1994), mais uma adaptação, desta vez de Goethe, foi a longa que se seguiu. Ambas foram premiadas em festivais de renome (Berlim e Cannes), contudo, Švankmajer nunca deixou de ser um cineasta de nicho.

Apesar de não conquistar grandes audiências, a forma como usou a stop motion tornou-se uma referência para muitos realizadores. Foi uma influência para autores como Tim Burton, Terry Gilliam e os Irmãos Quay. Este sábado, pelas 18h, na Cinemateca, o produtor de longa data de Švankmajer, Jaromír Kallista, participará numa conversa com Pedro Serrazina e Sara Bichão sobre o cinema do checo. O ciclo decorrerá até ao final do IndieLisboa (7 de Maio) e é uma oportunidade única para ver uma das filmografias de animação – e não só – mais ricas do cinema europeu do século XX. Falámos com o realizador via e-mail sobre como vê o seu cinema e a sua influência, bem como a sobrevivência da arte que assinou ao longo de seis décadas.

