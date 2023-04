Podemos pensar, se nos ficarmos por um nível de análise superficial, que o corpo feminino tem sido umas das grandes questões debatidas no espaço público nos últimos anos, devido aos novos movimentos feministas, ao #metoo, às lutas pela identidade de género. Porém, se lermos a antologia de poesia feminina que o poeta Jorge Sousa Braga acaba de publicar na Língua Morta, Quando a Lua Desce à Terra, percebemos que a discussão sobre o corpo feminino é muito mais vasta, complexa e profunda do que dizem os manifestos. Afinal o corpo das mulheres é o alvo de lutas políticas, ideológicas, artísticas, tribais há milénios. A ancestralidade e a visceralidade que emana destas lutas, na forma como o feminino e o materno entram pelos arquétipos individuais e coletivos dentro, são força maior desta antologia e o que faz dela um livro singular e de uma atualidade certeira.

Conhecer as mulheres é ir às particularidades dessas criaturas que nascem com um útero, um órgão que sangra mensalmente, que pode albergar um filho durante nove meses, que tem dentro de si a possibilidade de se transformar num lago preparado para uma metamorfose, criaturas cujo corpo permite que uma célula se transforme num ser humano, numa viagem ontogenética que repete a viagem filogenética: do unicelular ao multicelular, do girino ao bebé mamífero. E, se por um lado, os corpos das mulheres, foram e são politizados, escravizados, violentados, também são, desde há milénios, adorados, celebrados, investidos de símbolos e significados que dão à sua carne um sentido cósmico — que o digam as muitas “vénus”, criadas, esculpidas pelos nossos antepassados, testemunhas de um tempo em que no corpo feminino moravam os deuses.

Jorge Sousa Braga, ginecologista, obstetra, poeta, traduziu, ao longo de dois anos, poetas de vários países, várias línguas, várias genealogias culturais e artísticas, criando um livro único, uma raridade editorial, mais próxima dos ensaios de Mircea Eliade, Ernst Cassirer, ou Levi Strauss do que de qualquer agenda política ou ideológica. Sem se desviar do seu caminho de indisciplinador, o poeta dá-nos um livro que devia ser lido por todos os que se querem feministas, mas também por todos os que temem as mulheres, e já se levantam com medo do poder feminino que vislumbram no horizonte.

