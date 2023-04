A Tesla Cybertruck, a pick-up eléctrica que dificilmente veremos ser comercializada na Europa, pelo menos com as actuais especificações, é provavelmente o modelo mais aguardado deste construtor. Com uma carroçaria cujas formas são classificadas entre irreverentes ou muito estranhas, consoante a quem se pergunte, a pick-up da Tesla promete níveis de potência e autonomia, entre outras características, que não deixam ninguém indiferente.

Durante o anúncio dos resultados financeiros para o 1.º trimestre de 2023, a Tesla revelou que tudo está praticamente pronto para iniciar a produção da Cybertruck na fábrica do Texas. Dias depois, Elon Musk foi ainda mais longe ao revelar que a cerimónia para a entregas das primeiras unidades terá lugar “próximo do final do 3.º trimestre” deste ano, provavelmente em Setembro.

Com cerca de 1,6 milhões de clientes com pré-encomendas, a pick-up eléctrica promete ser um sucesso comercial, assim as primeiras unidades a chegar ao mercado satisfaçam as expectativas criadas junto dos clientes. Se todos os potenciais compradores que encomendaram a Cybertruck concretizarem a aquisição, a Tesla estará dois a três anos a produzir apenas para satisfazer as encomendas.

A pick-up eléctrica foi apresentada em Novembro de 2019, pelo que os primeiros clientes a encomendar tiveram de esperar quase quatro anos para se poderem sentar ao volante do “seu” veículo. Ainda assim, a Cybertruck impressiona qualquer um, com a versão Tri Motor a montar três motores que totalizam 816 cv, alimentados por uma bateria com 200 kWh, o que lhe permite anunciar uma autonomia de 750 km, pelo menos segundo as especificações originais. Para a versão definitiva, sabe-se já que a Cybertruck mais potente evoluirá de Tri Motor para Quad Motor, com quatro motores em vez de três e provavelmente mais potência, esperando-se ainda mais alterações no exterior e no habitáculo, que continuará a alojar seis adultos.