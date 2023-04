É qualificação, é Baku, é Charles Leclerc. Até aqui, e depois da terceira pole position consecutiva do piloto da Ferrari para o Grande Prémio do Azerbaijão, havia apenas a dúvida de como seria o monegasco no formato em estreia de sprint shootout, a qualificação realizada na manhã deste sábado apenas para a corrida sprint com tempo reduzido. Afinal, foi mais do mesmo. E apesar de a última imagem que ficou ter sido um choque na última volta lançada, Leclerc voltou também a garantir o primeiro lugar na grelha para esta prova.

???? SPRINT GRID ???? It's not long now until lights out….. Here's how we line up for our first Sprint of the 2023 season! #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/l7aL4rgqip — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

O panorama não mudou muito em relação ao que se tinha passado na sexta-feira mas com alterações que podiam alterar a história da corrida sprint em comparação com o que irá acontecer este domingo na corrida longa. Logo à cabeça, com duas mexidas: 1) Max Verstappen ficou atrás de Sergio Pérez, saindo da terceira posição da grelha; 2) George Russell, que não passara da Q2 na véspera, conseguira o quarto melhor registo, à frente de Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Com os Aston Martin a terem alguns problemas que já se tinham sentido na véspera, a luta pelo pódio seria entre Ferrari, Red Bull e a própria Mercedes.

“A Ferrari precisa estar no topo e farei absolutamente tudo para vencer mas também precisamos ser realistas. Até agora, temos ficado para trás na corrida. Vamos ver como será. Espero que tenhamos uma boa surpresa, acho que melhorámos bastante o carro mas teremos uma resposta melhor na corrida. O pneu macio foi um pouco complicado, porque não estávamos a usar esses pneus desde ontem [sexta-feira]. As condições são muito diferentes, o comportamento foi bem diferente. Tentei forçar um pouco mais e perdi a traseira na curva 5″, comentou no final da qualificação Charles Leclerc, após mais um primeiro lugar.

O arranque seria essencial para o monegasco dar sequência às vitórias nas qualificações e foi isso que voltou a acontecer, com o piloto da Ferrari a não dar hipóteses, Sergio Pérez a segurar o segundo lugar mas George Russell a forçar a ultrapassagem a Max Verstappen que conseguiu mesmo, com o neerlandês a ficar a falar com a equipa sobre as manobras do inglês e também dos possíveis danos que poderia ter deixado na parte de baixo do carro. Seguiu-se a entrada do safety car em cena depois de um acidente com Tsunoda que deixou alguns destroços na pista (além de um pneu que saltou a passear sozinho) para um recomeço lançado.

Aí, a Mercedes perdeu tudo o que ganhara: Verstappen conseguiu ganhar o lado melhor da pista para passar de novo Russell, Hamilton perdeu a luta com Carlos Sainz pela quinta posição e ainda viu Fernando Alonso aproveitar a boleia para chegar a sexto. E também a Ferrari não teria tantos motivos para sorrir, com Sergio Pérez a aproveitar o DRS a meio das 17 voltas da corrida sprint para passar para a frente, confirmando os receios do monegasco em relação à capacidade do carro em corrida. Verstappen ainda deu sinais de poder forçar para chegar também ao segundo lugar mas, depois de andar com diferenças de 0.7/0.8, ficou a mais de um segundo de atraso, acabando quase por conformar-se com esse último lugar no pódio. Contra o campeão, Leclerc aguentou bem; contra o mexicano, não teve hipóteses. E sair na frente pouco ajudou numa corrida sprint fechada com Russell, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Lance Stroll no top 8.