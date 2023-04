O número de mortos devido ao desabamento de um prédio de três andares em Olinda, no nordeste do Brasil, subiu para seis, com as autoridades a darem por concluídas as buscas por mais sobreviventes.

Depois do resgate da mulher, que era a única desaparecida ainda procurada nos escombros, os bombeiros de Pernambuco deram por concluídas as buscas, já esta madrugada.

Além das seis vítimas mortais, o acidente fez cinco feridos, incluindo duas mulheres cujo estado era considerado grave, noticia a agência espanhola de notícias, a Efe.

Centenas de bombeiros, membros do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e de equipas de resgate de outros órgãos públicos estiveram envolvidos nas buscas, com o apoio de cães de resgate e de técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) brasileira, que utilizam equipamento para detetar sinais de telemóveis.

O desabamento ocorreu na noite de quinta-feira, num prédio de três andares que tinha ordem de despejo desde 2000 por risco de desabamento.

O prédio foi abandonado nessa altura, mas desde então foi ocupado ilegalmente por vários habitantes, que inclusivamente cobravam renda a outros utilizadores.