Mais do que ganhar por ganhar, o Benfica precisava de ganhar ao Estoril e ao Gil Vicente para interromper a série de jogos seguidos sem vitórias. Mais do que ganhar por ganhar, o Benfica precisava de ganhar ao Estoril e ao Gil Vicente para não perder mais vantagem para o FC Porto. Mais do que ganhar por ganhar, o Benfica precisava de ganhar ao Estoril e ao Gil Vicente antes de receber o Sp. Braga. E o Benfica conseguiu tudo isso.

Os encarnados somaram dois triunfos consecutivos na antecâmara do jogo da Luz contra os minhotos, já no próximo sábado, e garantiram que vão pelo menos manter os quatro pontos de vantagem em relação ao FC Porto na liderança do Campeonato — sendo que os dragões só defrontam o Boavista este domingo. Com os dois golos marcados em Barcelos, o Benfica atingiu a marca dos 120 golos em todas as competições esta temporada e chegou à 25.ª vitória em 30 jornadas da Liga, algo que não acontecia desde 2015/16 com Rui Vitória.

Na verdade, há uma década inteira que os encarnados não tinham tantos pontos à 30.ª jornada: são já 77, os mesmos que registaram ao fim de 30 partidas para o Campeonato em 2012/13, com Jorge Jesus. O herói da noite foi Chiquinho, que não foi titular e abriu o marcador na primeira vez que tocou na bola depois de entrar na segunda parte, e foi eleito o Homem do Jogo.

????Há 10 anos que o ????Benfica não somava 77 pontos em 30 jornadas da ????????Liga Portuguesa:

2022/23 ????????Roger Schmidt

2012/13 ????????Jorge Jesus pic.twitter.com/jeGzzKfpiz — Playmaker (@playmaker_PT) April 29, 2023

“Sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Gil é uma boa equipa, tem personalidade e gosta de jogar. Acho que na primeira parte fizemos o suficiente para ir a ganhar para o intervalo. Não conseguimos, continuámos a tentar e eu entrei. Felizmente, consegui fazer o golo e desbloquear o resultado. Estamos feliz por mais uma vitória. Acho que a equipa estava bem, a fazer um bom jogo, mas não estávamos a conseguir concretizar as oportunidades. O Fredrik [Aursnes] cruzou para mim e consegui fazer o golo. Tivemos falta de eficácia. É continuar a trabalhar para fazer mais golos. Foi um bom golo e fico muito feliz por ajudar a equipa, é o mais importante”, explicou o médio português na zona de entrevistas rápidas.

Também na flash interview, Roger Schmidt fez uma breve análise da partida. “Já sabíamos que ia ser um jogo difícil fora de casa, porque o Gil tem estado bem e sobretudo em casa. Acho que não perdiam em casa desde novembro e dá para perceber porquê. É uma boa equipa, boa qualidade individual, boa abordagem tática, com um treinador muito bom. Foi um trabalho difícil. Penso que poderíamos ter facilitado se tivéssemos marcado na primeira parte. Tivemos algumas oportunidades, mas falhámos e tínhamos de permanecer claros. Na segunda parte precisámos de muita paciência. Acabámos por marcar dois golos, podíamos ter marcado o terceiro ou o quarto. Estamos felizes com a vitória, mas também estou satisfeito com o desempenho e a paciência dos jogadores”, começou por dizer o treinador alemão, antes de afastar a ideia que a ausência de eficácia está relacionada com falta de confiança.

Há 7 anos que o ????Benfica não somava 25 vitórias em 30 jornadas da ????????Liga Portuguesa:

2022/23 ????????Roger Schmidt

2015/16 ????????Rui Vitória pic.twitter.com/7cPtj15fvG — Playmaker (@playmaker_PT) April 29, 2023

“É futebol. Sabemos que por vezes falhamos oportunidades. Isso não tem a ver com pressão. Temos pressão desde o primeiro dia. Neste momento não estamos a ser tão eficazes, mas ainda assim conseguimos ganhar os nossos jogos. E merecemos todas as vitórias, tal como a de hoje”, acrescentou, para depois justificar as substituições que fez na segunda parte.

“Num determinado ponto de uma longa época, alguns jogadores que fizeram uma grande época podem estar um pouco cansados. Precisamos de opções e esses jogadores têm de estar prontos para o momento. Sempre pudemos contar com os nossos substitutos e hoje também. Foi muito importante ter essa energia fresca na segunda parte. O Chiquinho marcou o seu primeiro golo da época no primeiro toque, o Peter [Musa] e os outros jogadores que entraram também estiveram muito bem”, terminou Schmidt, que voltou a dar a titularidade ao jovem João Neves.