A condutora de um autocarro escolar, cheio de crianças, iniciou o percurso na Carter Middle School, em Warren, nos arredores de Detroit, EUA, mas cerca de dois quilómetros depois já estava a contactar a sede da empresa, informando que não se sentia bem, que estava com tonturas e que ia encostar na berma. Mas, segundo o vídeo divulgado pela cadeia de TV 4News, não chegou a completar a manobra, com o autocarro a continuar a circular descontrolado a baixa velocidade, rumo à faixa contrária.

Quando tudo indiciava que um acidente grave estava iminente, capaz de colocar em risco todos os que estavam a bordo, eis que Dillon Reeves, um aluno de 13 anos se transformou instantaneamente de menino em herói. Apercebendo-se das dificuldades da condutora, agarrou no volante, regressando à sua faixa de rodagem, enquanto esticava a perna para pressionar o pedal do travão. Não a fundo, de forma desesperada, mas sim com alguma suavidade, para evitar que as restantes crianças se assustassem ainda mais (os gritos que se ouvem confirmam o pânico), ou fossem atiradas para a frente devido a uma desaceleração mais forte. E ainda teve presença de espírito para pedir a um colega com telemóvel para ligar para o 911 (o nosso 112) a pedir assistência médica.

O incidente teve lugar a 26 de Abril, pelas 15 horas, mas dias depois o jovem Reeves já ascendia ao estatuto de herói local, ao salvar os seus colegas e a condutora de uma situação perigosa. Durante a cerimónia, destinada a salientar a coragem e a maturidade demonstradas, o pai do pequeno Dillon avançou com uma explicação para o à-vontade com que o rapaz controlou o autocarro: “Desde os 4 anos que conduz ao meu colo em estradas no campo e na entrada da nossa casa.” Isso explica o facto de, depois de parar o autocarro, Dillon ter colocado o veículo pesado em “P”.