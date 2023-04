O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) entregou este sábado nove ambulâncias às corporações de bombeiros do arquipélago, elevando o dispositivo regional destes veículos de 44 para 53, após um investimento de cerca de 800 mil euros.

“Abrimos o concurso internacional em 2021 para aquisição de 12 ambulâncias. Infelizmente, a empresa [que ganhou o concurso] abriu falência e não cumpriu aquilo que estava acordado connosco“, recordou o presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque, explicando que os procedimentos burocráticos para anular esse concurso e lançar outro atrasaram o processo.

Albuquerque falava aos jornalistas nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, no Funchal, onde decorreu a cerimónia de entrega das ambulâncias a nove corporações de bombeiros, uma por cada corporação, designadamente Voluntários Madeirenses, Sapadores do Funchal, Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Voluntários da Calheta, Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Municipais de Machico e Bombeiros Voluntários de Santana.

O chefe do executivo indicou que, em breve, serão adquiridas mais três ambulâncias, uma para a Cruz Vermelha Portuguesa, outra para os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e outra para os Bombeiros Sapadores do Funchal.

“No anterior mandato [2015-2019], fornecemos às corporações de bombeiros cerca de 40 viaturas de socorro e combate a incêndios e dez ambulâncias”, explicou, realçando que esse investimento foi providencial, na medida em que depois surgiram inúmeros constrangimentos nas cadeias de distribuição devido à pandemia de covid-19 e à guerra na Ucrânia.

“Ainda bem que o fizemos, porque isso veio dar alguma folga e, sobretudo, algum conforto operacional”, declarou.