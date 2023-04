Em atualização

Um incêndio de grandes dimensões está este sábado a consumir uma fábrica de produtos químicos em São Cosme, em Gondomar, no distrito do Porto, revelou fonte da Proteção Civil, e está a ser combatido por 147 operacionais. Neste momento, uma vez que o incêndio ainda não foi dominado, os bombeiros deram ordem para evacuar todas as casas no perímetro de cinco quilómetros, adiantou à Lusa Manuel Viana, da corporação de Valbom.

“Há o perigo do incêndio chegar aos silos, que pensamos conter glicerina e pode haver explosões”, relatou o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom, quer acrescentou ter sido “pedido o reforço de meios”.

O alerta foi dado pelas 17h40 e, segundo testemunhas, o incêndio decorre na Sociedade Portuense de Drogas, na Rua da Cavada.

Ao Observador, fonte oficial do CDOS do Porto confirmou que não há registo de qualquer vítima até ao momento.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 19h03 estavam no combate às chamas 147 operacionais e 50 viaturas.