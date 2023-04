O dia em que Chiquinho se fez Chicão para provar que sempre foi mais do que apenas Chico (a crónica do Gil Vicente-Benfica)

Depois de três derrotas consecutivas e de quatro jogos seguidos sem ganhar, a vitória que o Benfica conquistou no Estádio da Luz contra o Estoril serviu como uma espécie de calmante para sossegar os ânimos que já se exaltavam. Apesar da série menos conseguida, os encarnados continuam na liderança isolada do Campeonato no final de abril — e a depender apenas daquilo que fazem para serem campeões nacionais.

Nesse sentido, era necessário continuar a conquistar calmantes. E o comprimido seguinte surgia já este sábado, em Barcelos, com uma visita a um Gil Vicente que não vencia desde o início de março mas que também não perdia em casa há oito encontros consecutivos. Roger Schmidt voltou a ter uma semana inteira para preparar o encontro, com o fim da participação nas competições europeias e o facto de já ter sido eliminado da Taça de Portugal, e não parecia preocupado com o facto de o FC Porto só entrar em campo este domingo.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Gil Vicente-Benfica, 0-2 30.ª jornada da Primeira Liga Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Gil Vicente: Andrew, Carraça, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes, Adrián Marín, Vítor Carvalho, Aburjania (Depú, 80′), Murilo, Tiba (Fujimoto, 65′), Boselli (Bilel, 65′), Fran Navarro Suplentes não utilizados: Brian Araújo, Zé Carlos, Né Lopes, Henrique Gomes, Roan Wilson, Kevin Medina Treinador: Daniel Sousa Benfica: Vlachodimos, Fredrik Aursnes, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino (Chiquinho, 72′), João Neves (Morato, 89′), David Neres (Gilberto, 62′), João Mário (Gonçalo Guedes, 62′), Rafa, Gonçalo Ramos (Musa, 72′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Alexander Bah, Lucas Veríssimo, Ristic Treinador: Roger Schmidt Golos: Chiquinho (73′), Grimaldo (86′, gp) Ação disciplinar: cartão amarelo a Carraça (58′), a Vlachodimos (78′), a Rúben Fernandes (84′), a Morato (90+2′), a Depú (90+3′)

“É mais um jogo fora, difícil. O Gil Vicente não tem estado tão bem nos últimos cinco jogos, mas é uma equipa muito boa, sobretudo em casa. Há muito que não perdem em casa, são uma equipa taticamente muito organizado, que joga a partir de trás, com confiança, que tem um bom ponta de lança e onde todos os jogadores do ataque são bons. Penso que vai ser difícil. Treinámos bem esta semana, os jogadores estão bem dispostos, ganharam forma. Tivemos bons momentos e estamos desejosos de jogar amanhã. E claro, precisamos dos três pontos. Para ser sincero, nem sabia que o FC Porto jogava depois. Para mim é importante estar concentrado no nosso jogo. Sabemos o que temos de fazer, temos feito esta época jogo a jogo e concentrados apenas no próximo. Não há diferença entre jogar antes ou jogar depois das outras equipas”, disse Schmidt na antevisão, sendo que o Benfica também entrava em campo já depois de o Sp. Braga golear o Portimonense e colocar-se condicionalmente a quatro pontos da liderança.

O treinador encarnado voltava a contar com Alexander Bah, que era opção pela primeira vez depois de se ter lesionado contra o FC Porto, mas apostava novamente em Aursnes adaptado a lateral direito e deixava no banco tanto o dinamarquês como Gilberto. O jovem João Neves voltava a ser titular depois da boa exibição contra o Estoril mas formava dupla com Florentino era Chiquinho quem saía do onze inicial. Do outro lado, Daniel Sousa não podia contar com Tomás Araújo, o central habitualmente titular no Gil Vicente que não era opção por estar emprestado pelo Benfica.

???????? 39' | Gil Vicente 0-0 Benfica Com 6 passes e progressivos (esq) e 5 conduções progressivas (dir), Rafa lidera ambas as variáveis#LigaBwin #LigaPortugalBwin #GVFCSLB #LIGAnaSPORTTV pic.twitter.com/jCMzGEOEMg — GoalPoint (@_Goalpoint) April 29, 2023

A primeira parte foi bem disputada, com vários lances de perigo junto das duas balizas, poucas interrupções e uma intensidade acima da média. Os encarnados tiveram a primeira ocasião mais substancial com um remate de Gonçalo Ramos que saiu contra um adversário (5′), mas depressa o Gil Vicente demonstrou que pretendia causar problemas na grande área do Vlachodimos. Os gilistas apostavam essencialmente no corredor esquerdo do ataque, procurando explorar as debilidades defensivas do adaptado Aursnes, e realizavam quase sempre o mesmo desenho: bola no corredor, inversão para dentro e remate à baliza.

Murilo rematou por cima descaído na esquerda (10′), Carraça quase conseguiu assistir Fran Navarro em posição letal (13′) e Boselli obrigou Vlachodimos a uma boa intervenção com um pontapé de fora de área após deixar Grimaldo para trás em duas ocasiões (18′). O Gil Vicente discutia o jogo com o Benfica, apresentando-se com os setores subidos e estagnando as investidas adversárias, mas os encarnados conseguiram voltar a responder a partir dos 20 minutos.

???????? 45' | Gil Vicente 0-0 Benfica João Neves ganhou 9 dos 11 duelos que disputou na primeira parte Ninguém ganhou ou disputou mais#LigaBwin #LigaPortugalBwin #GVFCSLB #LIGAnaSPORTTV pic.twitter.com/p8wEuXEkDj — GoalPoint (@_Goalpoint) April 29, 2023

Gonçalo Ramos colocou a bola no fundo da baliza mas o lance foi anulado por fora de jogo (23′), Neres atirou ao lado (31′) e também teve um golo invalidado por posição irregular (32′) e Andrew tornou-se protagonista ao evitar que o brasileiro marcasse numa jogada em que estava totalmente isolado (38′). O Benfica foi criando oportunidades consecutivas e asfixiou o Gil Vicente pelo caminho, com a equipa de Daniel Sousa a respirar apenas em lances inconsequentes de transição rápida ou direta. Andrew até deixou de procurar a saída apoiada, empurrando a equipa para a frente e apostando nos pontapés de baliza longos, numa ideia clara de que a pressão encarnada estava a surtir efeito.

O Benfica terminou a primeira parte totalmente por cima do jogo, com o guarda-redes gilista a ser novamente fulcral num lance em que Florentino atirou à baliza e Neres fez a recarga (45′), mas faltava o golo. E já tinha sido possível entender que o Gil Vicente conseguia, a qualquer momento, desmontar a defesa encarnada com uma transição mais assertiva e um remate de fora de área.

???????? INTERVALO | Gil Vicente 0-0 Benfica SLB dispôs das melhores oportunidades mas do outro lado está o jovem guardião já aqui apelidado como "papa-grandes": Andrew ????????#LigaBwin #LigaPortugalBwin #GVFCSLB #LIGAnaSPORTTV pic.twitter.com/Q363fshF2Z — GoalPoint (@_Goalpoint) April 29, 2023

