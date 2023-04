António Costa tem de “esclarecer” o país e mostrar que ainda manda no Governo. O desafio é lançado pelo PSD, que reagiu este sábado aos últimos desenvolvimentos a propósito da TAP e do ministério de João Galamba. Se o primeiro-ministro não agir e “afirmar a sua autoridade”, pode estar em causa o funcionamento das instituições, avisam os sociais-democratas.

Numa declaração feita na sede do PSD, o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, acusou Costa de se “esconder há quase um mês” atrás dos erros e casos graves que afetam o seu Governo, enquanto diz esperar pelas conclusões da Comissão de Inquérito à TAP. E isso “não é aceitável”: “Costa é o chefe do Governo e tem de mostrar que ainda tem autoridade política, coesão interna no Governo e capacidade de governar”, diz Miranda Sarmento.

Considerando que os últimos desenvolvimentos são de uma “gravidade enorme”, Miranda Sarmento exigiu esclarecimentos em dois pontos concretos: por um lado, as notícias que dão conta de que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) foi chamado para recuperar o computador com informação classificada que o ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, levou para casa, num processo tumultuoso em que foi acusado de agredir elementos do ministério das Infraestruturas.

“Costa tem de explicar se de facto foi o SIS, que está na sua tutela direta, que recuperou o computador. Não é compreensível que se tenham chamado os serviços para recuperar o computador quando num furto normal se recorre à PSP. (…) Que segredos que comprometem o Governo tem esse computador?”, questionou o social-democrata.

Por outro lado, Miranda Sarmento alinhou pela versão do ex-adjunto (oposta à de Galamba) e disse que, de acordo com as últimas mensagens que este divulgou, fica “claro” que Frederico Pinheiro quis mostrar as notas que tirou na polémica reunião que juntou Governo, PS e a ex-CEO da TAP e que João Galamba não quis deixá-lo, preferindo “mentir” à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP.

“Há uma mensagem de Whatsapp em que o ex-assessor diz categoricamente que quis entregar as notas, que foi o ministro que o impediu. [Galamba] foi apanhado a tentar mentir”, resumiu Miranda Sarmento.

Para o líder parlamentar do PSD, o Governo está agora a tentar “encontrar desculpas sem qualquer sentido” para “situações muito graves”, de uma dimensão de que “qualquer português com memória nos últimos 40 anos” não se recorda. Assim, cabe a Costa dar um “esclarecimento cabal” para que o país não atinja um “momento muito difícil”. Certo é já que a autoridade do ministro está “diminuída” — mas a sua continuidade no Governo depende, para o PSD, da capacidade de Costa de “dar explicações” e “afirmar a sua autoridade”.

Apesar da “trapalhada enorme” e dos “membros do Governo apanhados a faltar à verdade”, o PSD não “ponderou” nem está a debater a apresentação de uma moção de censura, embora diga também não “excluir” recorrer a esse instrumento se acreditar que se justifica. “O PSD está sempre preparado para governar”, garantiu Miranda Sarmento. Mas, de momento, “o país precisa de que o primeiro-ministro preste todos os esclarecimentos”.