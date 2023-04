Os ataques russos contra várias cidades ucranianas foram o tema central do discurso diário do Presidente Zelensky, para quem “somente o mal absoluto pode desencadear tamanho terror contra a Ucrânia”.

Segundo os dados disponibilizados pelo Chefe de Estado ucraniano, morreram 23 pessoas, incluindo 4 crianças. No entanto, o número de vítimas podia ser maior e é o próprio Zelensky que o admite. Isto porque, garante, a Força Aérea ucraniana consegui atingir 21 dos 23 mísseis disparados pelo exército do regime russo. “Se não fosse isso, o estado terrorista teria conseguido reivindicar muito mais baixas, mais vidas”.

Nesse sentido, o Presidente da Ucrânia aproveitou para reforçar mas uma vez o pedido ao Ocidente por mais armas para o país se defender. “Defesa aérea, aeronaves modernas, sem a qual não há defesa aérea totalmente eficaz. Artilharia, veículos blindados. Tudo o que é necessário para dar segurança às nossas cidades, às nossas aldeias, tanto na retaguarda, como na linha da frente. Para restabelecer a segurança do nosso povo que ainda se encontra, infelizmente, em território ocupado”, escreveu, prometendo que esse será um cenário “temporário”. “Não podemos deixar ninguém sob o poder do mal russo”.

O ataque ao edifício residencial em Uman, no centro da Ucrânia, que resultou na morte de 23 pessoas, foi o mais mortífero entre os vários que se abateram durante a madrugada no país. Entre estes, registou-se o primeiro bombardeamento com mísseis contra Kiev em quase dois meses, apesar de não haver relatos de ter atingido qualquer alvo.