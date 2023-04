Até este sábado, o Grande Prémio do Azerbaijão foi “normal”. Com uma sessão de treinos livres “normal”, que terminou com Max Verstappen como o mais rápido. Com uma qualificação para a corrida de domingo “normal”, que acabou com a terceira pole position consecutiva de Charles Leclerc na prova depois de entrar nos derradeiros minutos da Q3 com o mesmo tempo do neerlandês. Com um shootout sprint em estreia “normal”, que fechou também com o monegasco a ser o mais rápido apesar de um embate na zona de pneus já depois de ter marcado esse tempo. Depois, com a primeira corrida sprint da temporada e os pontos que estavam envolvidos, tudo deixou de ser “normal”. E nada seria “normal” na prova deste domingo.

“Os Red Bull continuam a ter vantagem em corrida mas não devemos esquecer que estávamos muito atrás deles a nível de ritmo há duas corridas. Demos aqui um passo em frente. Ainda não estamos onde queremos estar mas se não podemos ganhar, se ainda não é possível, então temos de tirar o máximo de pontos. Vamos tentar ganhar a corrida, mesmo com a Red Bull ligeiramente mais rápida. Ainda temos um carro demasiado agressivo para os pneus, não sinto que possa haver grandes melhorias”, comentou Leclerc após o segundo lugar na corrida sprint ganha por Sergio Pérez, assumindo que os Ferrari ainda estão atrás dos Red Bull num fim de semana em que se começou a falar de um possível interesse da Mercedes na sua contratação caso Lewis Hamilton não prolongue contrato – e com o diretor Toto Wolff a piscar o olho ao piloto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Charles Leclerc was pleased with his P2 finish in the Sprint! ???? A promising step forward for @ScuderiaFerrari ⭐️#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/ofZHO1PkwA — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

“Estou aqui para ser campeão, esse é o meu objetivo. Ter uma boa relação com a equipa é importante mas vai haver um momento em que tenho de pensar em ser eu e obter o melhor resultado. Segredo para ganhar ao Max? Ser perfeito, contra ele não se pode deixar nada de fora. Ele consegue maximizar o potencial do carro e se for a 99,99% não é suficiente. Para mim esta temporada é um grande desafio e sinto que estou cada vez mais perto dele. Cada ano que passa é um ano a menos, estou sempre mais perto do final da carreira do que do início”, destacou Sergio Pérez, vencedor da corrida sprint, numa entrevista ao El Mundo onde voltou a assumir-se como um adversário à altura já em 2023 do companheiro bicampeão mundial.

The Sprint-winning move by @SChecoPerez on Leclerc ???? The Mexican driver certainly didn't look back after making this overtake stick! ????#AzerbaijanGP #F1Sprint @redbullracing pic.twitter.com/ZkT3HPF8L3 — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Time to add a new name? Or have our first two-time winner? ????????#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/xxnppsrKLL — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

“Novo formato? É agitado, não acho que isto seja bem uma corrida propriamente dita mas sim um jogo de apostas. Creio que vou ter mais êxito em Las Vegas se for ao casino. Gosto de todas as corridas, sou um corredor puro e isto é mais para o espectáculo. É importante manter o entretenimento, porque se todos os carros andam mais perto é maior entretenimento. Isto é a mesma coisa do que ires a um jogo de futebol, uma equipa está a ganhar por 3-0 e de repente dizes ‘olha, vamos afinal recomeçar do 0-0’. Parece-me que é algo que não é necessário”, comentou Verstappen depois da terceira posição na corrida sprint de Baku. E não era só o calendário que estava a melindrar o neerlandês, depois da “pega” com George Russell por um toque no arranque que continuou após a corrida. Ou seja, no Azerbaijão voltava a ser um (Max) contra todos.

Era por isso que a partida para este quarto Grande Prémio da época assumia uma especial importância. O que ficara da corrida sprint era que o ritmo do Red Bull parecia mais do que suficiente para superar o Ferrari de Leclerc com o passar das voltas mas, no caso de Verstappen, havia também as ambições de Pérez que saía de terceiro. Aí, o monegasco não deu hipóteses e acabou por ser Carlos Sainz, o companheiro de equipa da Ferrari, o principal beneficiado, saltando para a quarta posição à frente de Hamilton e Alonso. Lance Stroll e Lando Norris fechavam o top 8, que tinha Russell à porta depois de ganhar também duas posições.

Seria uma questão de menos de quatro voltas até imperar a lei do mais forte e Verstappen assumiu a corrida a partir da quarta volta tendo já uma vantagem de quase um segundo em relação a Leclerc, que começava já a ver no retrovisor Sergio Pérez. Daí até olhar para o mexicano à sua frente foi também uma questão de uma ou duas voltas. Com apenas sete voltas feitas, a decisão do Grande Prémio do Azerbaijão seria entre os dois Red Bull, com a Ferrari a tentar fazer 3-4 na classificação e os Mercedes e os Aston Martin à procura das posições mais cimeiras possíveis dentro do contexto que estava esboçado em Baku. O que mudou? A entrada do safety car após a saída de Nick de Vries, sendo que Verstappen passara antes pelas boxes. A resistência de Leclerc foi curta mas Pérez estava na frente de Verstappen e Alonso conseguiu passar Sainz para quarto.

LAP 12/51 The Safety Car is still on track, and it's Perez who is tucked in behind it. Leclerc is further up the road with Verstappen in third ????#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/1mgHJ1ppBH — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

LAP 31/51 Verstappen is comfortable in P2 but can't get close to his team mate who leads Perez is maintaining a 2+ second gap up front#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/MalyllcjhW — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

A corrida entrava numa daquelas fases mais monótonas contras as quais os responsáveis têm tentado lutar com a introdução de várias novidades no calendário: Pérez estava na frente a conseguir ganhar uma ligeira vantagem sobre Verstappen, Alonso aproximava-se de Leclerc, Sainz ficava cada vez mais atrasado face ao seu compatriota tendo Hamilton por perto, George Russell tentava também atacar Lance Stroll. As posições não mexeriam até final entre o top 8, com as últimas voltas a serem marcadas pelas tentativas de volta mais rápida que pertenceu a Max Verstappen e passou depois para Fernando Alonso nessa luta particular que acabou por cair mais tarde para Russell, que passou pelas boxes, trocou de pneus e ganhou esse ponto.

LAP 34/51 Steady on Checo! Perez clips the wall on the entry to Turn 15 ????????#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/ZtZsrA3Hak — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

LAP 41/51 Hamilton (P6) is getting very close to Sainz but not quite close enough to pass… yet#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/qOUxmzmjzF — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

Em atualização