O secretário-geral adjunto do PS acusou hoje o líder do PSD de fazer política “unicamente lendo os títulos das notícias” para “não ter de comentar os bons resultados da governação”, considerando que o primeiro-ministro fala quando entende oportuno.

“Eu penso que a declaração do líder do PSD acompanha o que tem sido o seu estilo na liderança daquele que é hoje o maior partido da oposição. Em circunstância alguma, desde que assumiu a liderança do PSD, o Dr. Luís Montenegro foi capaz ou esteve à altura de gerar uma alternativa, de apresentar ideias, porque o PSD transformou-se hoje num vazio de conteúdo”, criticou, em declarações à agência Lusa, João Torres.

O líder do PSD, Luís Montenegro, considerou hoje que o Governo acabou e que foi o próprio presidente do PS, Carlos César, que o admitiu quando pediu um “algum refrescamento” no executivo socialista.

“É lamentável que o líder do PSD faça política com base em títulos de jornal”, condenou, considerando que Luís Montenegro utilizou de “forma truncada” as declarações do presidente do PS, Carlos César.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para João Torres, “seria recomendável que o líder do PSD lesse a entrevista na sua plenitude e não apenas ficasse pelos títulos que originou essa mesma entrevista”.

“O episódio e a ocorrência que teve lugar foi infeliz e deve naturalmente ser lamentada. Agora, o senhor primeiro-ministro deve usar da palavra quando entende que é oportuno fazê-lo e não deve fazê-lo a cada dia, hora, minuto ou segundo, a reboque da comissão parlamentar de inquérito à TAP”, criticou.

Na opinião do dirigente socialista, “o primeiro-ministro tem de salvaguardar e de preservar um sentido de Estado, que manifestamente o líder da oposição não tem demonstrado desde que assumiu a liderança do PSD”.

“E, como tal, há que respeitar as instituições e há que respeitar a Assembleia da República”, defendeu.

Segundo João Torres, “a comissão parlamentar de inquérito à TAP é um instrumento importantíssimo de fiscalização do Governo e não seria de esperar que o chefe do Governo, que o primeiro-ministro, Dr. António Costa, comentasse todos os dias novos desenvolvimentos, novos documentos, novos factos que vão surgindo, associados a essa mesma comissão parlamentar de inquérito”.

“É fundamental sublinhar-se é que, em circunstância alguma, o Governo deixou de disponibilizar à comissão parlamentar de inquérito, como é sua obrigação”, enfatizou.

O presidente do PS, Carlos César, defendeu que o primeiro-ministro deve avaliar se há ou não necessidade de “algum refrescamento” no Governo, considerando ser preciso “maior rigor e disciplina” para evitar casos como os que têm envolvido a TAP.