Milhares de pessoas encheram este domingo as avenidas marginais do Funchal, na Madeira, onde assistiram à passagem do cortejo alegórico da Festa da Flor, um dos pontos altos deste cartaz cultural e turístico, que contou com a participação de 1.700 figurantes.

“O sucesso deste cortejo é também a circunstância de quase todas as famílias terem crianças a participar”, disse o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que se encontrava entre os milhares de madeirenses e turistas, espalhados ao longo da Avenida do Mar e da Avenida Sá Carneiro, numa tarde de muito sol, muita cor e muitas flores.

O executivo madeirense investiu 940 mil euros na Festa da Flor 2023, o valor mais alto de sempre, sendo que as atividades começaram na sexta-feira e prolongam-se até 22 de maio, período em que a ocupação hoteleira na região ronda os 94%.

Entre vários eventos, o programa da Festa da Flor — um dos maiores cartazes turísticos e culturais da Madeira — inclui os tapetes florais, o mercadinho das flores e produtos regionais, a 68.ª exposição da flor, a exposição do Bordado Madeira e artesanato da região, diversas oficinas, a construção de um ‘muro da solidariedade’ por utentes de instituições e uma parada de automóveis clássicos.

A programação da Festa da Flor integra também o evento ‘Monte Imperador’, que retrata a época da passagem de Carlos da Áustria pela Madeira, uma passagem de modelos, o festival de dança escolar, um espetáculo que recorda o artista madeirense Max e outro que aposta na fusão da dança com artes circenses.

“Do ponto de vista da ocupação hoteleira está muito bom, os hotéis estão completamente cheios, o tempo está magnífico e todas as atividades que vão decorrer ao longo deste mês têm tido uma grande afluência de público”, afirmou o presidente do Governo Regional.