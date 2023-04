A decisão de fazer o Governo cair só depende de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, mas a pressão chega do lado do PSD: “Este Governo de alguma maneira acabou”, sentenciou este domingo o líder do partido, Luís Montenegro, assumindo que gostaria que o Presidente da República já tivesse falado com o primeiro-ministro sobre as últimas polémicas do Governo.

De visita à Ovibeja, Montenegro concedeu que só Costa ou Marcelo podem fazer o Governo cair, mas traçou um diagnóstico negro para o Executivo. Primeiro, lembrando a entrevista que o presidente do PS, Carlos César, deu no sábado ao Público, durante a qual assumiu que o Governo tem uma “necessidade de refrescamento”, aconselhando Costa, de forma velada, a avançar para uma remodelação. “Quem diz que o Governo acabou não sou eu, é o presidente do PS, independentemente da semântica”, aproveitou Montenegro, à boleia de César.

E deixou um recado para Marcelo Rebelo de Sousa, que prometeu este fim de semana pronunciar-se sobre as últimas polémicas no ministério de João Galamba só depois de conversar com António Costa: o presidente do PSD gostaria de que essa conversa “já tivesse acontecido”, assumiu, porque o país não pode estar “em suspenso” à espera. Esta tarde, Marcelo voltou a recusar pronunciar-se para já sobre o assunto, sem esclarecer se já falou com Costa ou não, como tinha dito que faria — “faz parte das regras do jogo”, disse o Presidente, não dar detalhes sobre esses contactos com o primeiro-ministro.

Apesar de não pedir eleições antecipadas — Montenegro diz esperar as explicações de Costa e a avaliação de Marcelo “com serenidade” — o líder social-democrata aponta uma “exaustão completa” e uma falta de “força” ao Governo e a Costa. E diz estar pronto para governar, convicto de que os portugueses, “se forem chamados a escolher um governo novo, escolherão um governo novo”.

Quanto ao Executivo, está “embrulhado em bagunça”: “Ou o Governo muda ou o país tem de mudar de Governo e isso far-se-á através dos instrumentos que a democracia e a Constituição preveem. Nós estamos preparados”, garantiu.

No que toca ao caso de João Galamba e o despedimento do seu ex-adjunto, Montenegro exige que fique “cabalmente esclarecido”. E deixou várias questões sobre o facto de o Governo ter recorrido aos Serviços de Informações de Segurança para recuperar o computador do antigo assessor de Galamba. “Os serviços de informação não estão à disposição do Governo, têm uma lei própria”, frisou, perguntando se Marcelo Rebelo de Sousa já foi informado, assim como “quem deu a ordem” para o SIS intervir na recuperação do aparelho.

Repetindo uma pergunta que o PSD tem vindo a repetir, Montenegro questionou ainda “onde anda” António Costa, acusando o primeiro-ministro de estar há 27 dias — desde que o líder do PSD começou a lançar-lhe desafios para se pronunciar sobre as revelações no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP — “a esconder-se em questões formais ou semânticas”.