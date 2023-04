Numa coleção editorial em que me encantam Caretos e Coretos. Tradições Populares em Portugal de Vera Marques Alves e Carolina Celas (2018) e Pequeno e Precioso. O Cavalo-Marinho de Joana Bértholo e Mariana Malhão (2021), surge agora este — a todos os títulos surpreendente — Azulejos: uma história aos quadradinhos de António Araújo e Filipe Abranches. As ilustrações de Abranches, com o seu cromatismo intenso e traço vigoroso, combinam-se com a prosa direta e breve de Araújo, um autor que merece sempre ser lido mas se tornou conhecido pela sua transbordante prolixidade, e que aqui provou ser capaz de se ajustar muito bem a um figurino curto e pré-estabelecido e a um público novo para ele e exigente como poucos. Pelo seu lado, a editora Pato Lógico aprimorou-se em requintes gráficos, como o destas sobrecapas que, quando desdobradas, se tornam cartazes temáticos no formato-padrão 50 x 70 cm, elevando a arte do livro a um patamar de excelência a que não se fica indiferente. Edições como estas justificam plenamente o selo do programa nacional de promoção da leitura, que é ou deveria ser também uma forma de estímulo do prazer táctil e visual.

O tema é dos melhores, e a sua apresentação a um público juvenil ganha relevância como demonstração de uma singularidade portuguesa — “a azulejaria portuguesa tornou-se uma forma de arte de primeiro plano” (p. 17) — já tantas vezes sublinhada em abundante bibliografia, de Santos Simões a José Meco, e que uma variedade de artistas contemporâneos de diferentes tendências renovou da década de 1950 até hoje, fazendo valer uma arte pública espalhada por estações de metropolitano, pilares de viadutos, escadarias em blocos de apartamento, fachadas de prédios e fábricas, paredes de escolas ou até um extenso muro de avenida. Por outro lado, certa figuração humorística em azulejos antigos pode hoje interessar gerações habituadas ao mundo da banda desenhada ou do cartun, tanto quanto o velho labor e hábito de composições murais e fontanárias com pedaços de azulejos partidos podem captar simpatias entre aqueles — e são cada vez mais — que advogam a reciclagem e a economia circular.

António Araújo escolheu encarnar numa daquelas figuras de convite que à porta de quintas velhas dá as boas-vindas a que chega, para ir apresentando, num percurso por séculos, a diacronia desta arte ornamental cujos paleta de cores, motivos e técnicas conheceram influências diferentes, árabe, chinesa, indiana, espanhola e flamenga. “Azulejos, uma história de Portugal” é, justamente, o bom título da primeira secção deste livro, na medida em que, da herança hispano-mourisca à representação mural de batalhas históricas decisivas (Araújo também podia ter referido os painéis no Escorial sobre a conquista filipina dos Açores, ou o ensino de matemática, física e geometria através de azulejos no século XVII), da sua aplicação no Brasil às representações panorâmicas de cidades como Lisboa, ou aos eventos, usos e costumes locais em estações de caminho de ferro pelo país continental afora sobretudo pela mão de Jorge Rey Colaço (1868-1942), azulejaria e história se entrecruzam continuamente.

