O Sporting está como os D’ZRT. Ir ao estádio ou a um concerto da banda é quase a mesma coisa. Também os adeptos dos leões, nesta fase da época, arredados da possibilidade de conquistarem o título, podem cantar Para mim tanto me faz. Só que o cheiro à terceira posição faz a equipa verde e branca Querer voltar à Liga dos Campeões. Os adeptos querem ver esse Feeling tornar-se no Caminho a seguir. Por isso, em Alvalade, a receção ao Famalicão era um Jogo perigoso, onde não havia Nada a temer. Assim, à procura de um Verão Azul, Esgaio foi Herói por um dia depois de tanto ter sido criticado.

A demonstração de que Rúben Amorim se está a preparar para, mais dia menos dia, deixar o Sporting é que tem uma comunicação ao nível do que os grandes treinadores fazem lá fora. É por assumir abertura no discurso que, mesmo perante a época insuficiente do Sporting, é, provavelmente, o treinador menos contestado de sempre quando ocupa o quarto lugar ao leme de um candidato ao título.

Rúben Amorim tem agora mais jogos como treinador do Sporting do que como jogador do Benfica e o técnico dos leões possui também a virtude de nunca fugir dos temas e não se inibiu de comentar o dado. “Tive um sucesso no Sporting que não tive no Benfica. Não me importo de dizer: jogar pelo Benfica foi um sonho de criança, todos sabem, é como ter um amor de criança e agora é um amor que nos faz sentir mais completos. Nunca pensei estar aqui, mas foi de longe a melhor coisa que já me aconteceu. Não sou do Sporting desde pequenino, mas em termos de realização profissional, o Sporting mudou a minha vida”. Amorim tem uma playlist muito vasta em que também cabe Marco Paulo e os seus dois amores.

O Sporting está matematicamente afastado da luta pelo campeonato, foi ultrapassado até pelo Sp. Braga e não vai conquistar qualquer título esta temporada. Rúben Amorim assume que não tem a cabeça a prémio por causa da falta de rendimento da equipa. “É estranho para mim lidar com isso, não estamos à espera disto. Eles sempre tiveram um treinador que mesmo quando estava por cima, nunca alimentou a saída. Parece que agora estou a ter o outro lado da moeda e que estou a ser correspondido. Mas não tenho ilusões. Se calhar, o treinador gastou os créditos todos esta época e isso não dura para sempre”, admitiu perante a paciência da direção do Sporting.

O Famalicão chegava a Alvalade numa sequência de três vitórias consecutivas para o campeonato, sendo que no arranque da jornada, ocupava o sexto lugar da Primeira Liga. Ainda assim, o treinador dos minhotos, João Pedro Sousa enfrentava algumas contrariedades na partida que antecedia a segunda mão da meias-finais da Taça de Portugal contra o FC Porto. “Temos de mudar dois jogadores por castigo, mas a palavra gestão não me agrada. O que mudarmos será para abordar este jogo da melhor forma. Não é por escolher um ou outro jogador que estaremos a desvalorizar este jogo e dar prioridade ao da Taça. Estamos preparados para esta densidade competitiva”, afirmou o técnico que, mesmo assim, fez oito alterações no onze inicial face ao primeiro jogo contra os dragões.

Rúben Amorim fez apenas duas mudanças. Matheus Reis e Chermiti — avançado que o técnico confirmou que vai continuar no plantel na próxima época — caíram dos titulares, dando lugar a Gonçalo Inácio e Trincão. Deste modo, o treinador do Sporting optou por abdicar de um jogador fixo na frente, optando por um trio móvel composto por Pedro Gonçalves, Marcus Edwards e Francisco Trincão.

Ficha de Jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Famalicão, 2-1 30.ª jornada da Primeira Liga Estádio de Alvalade, em Lisboa Árbitro: Manuel Oliviera (AF Porto) Sporting: Adán, Esgaio (Bellerín, 83′), Diomande (Matheus Reis, 55′), Coates, Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Ugarte (Tanlongo, 73′), Morita, Trincão (Arthur, 83′), Edwards e Pedro Gonçalves (Chermiti, 55′) Suplentes não utilizados: Franco Israel, Sotiris, Neto e Rochinha Treinador: Rúben Amorim Famalicão: Luiz Júnior, Aguirregabiria, Riccieli, Otávio e Rúben Lima, Gustavo Assunção, Colombatto (Zaydou, 46′), Gustavo Sá (Dobre, 85′), Leandro Sanca Denilson Jr. (Jaime, 58′) e Pablo (Cádiz, 58′) Suplentes não utilizados: Zlobin, Mihaj, Rui Fonte e David Tavares Treinador: João Pedro Sousa Golos: Morita (18′), Esgaio (60′) e Coates (69′, na própria baliza) Ação disciplinar: cartões amarelos a Ugarte (45+1′), Gustavo Sá (45+3′), Riccieli (61′), Gustavo Assunção (78′) e Chermiti (90+3′)

A abordagem defensiva do Famalicão comprometeu. Apesar da equipa fazer recuar Gustavo Assunção para junto da linha defensiva quando a equipa não tinha bola, formando uma linha de cinco elementos, os famalicenses não conseguiram preencher todos os espaços que precisavam para evitarem que Morita (18′) fizesse o golo. Deixar alguém esquecido na área é mau, deixar alguém esquecido à entrada da pequena área, dada a proximidade com a baliza, é ainda pior. Mesmo perante uma multidão de oponentes, o japonês conseguiu espaço para o concretizar, possibilitando aos adversários verem da fila da frente o golo que colocou o Sporting na frente.

Por se tratarem de dois conjuntos não assim tão distantes na classificação, era de esperar equilíbrio. As equipas partilhavam o domínio territorial. O Sporting era mais incisivo no último terço, mas o Famalicão ia conseguindo boas saídas para o ataque, principalmente através das iniciativas individuais de Leandro Sanca. Uma escorregadela de Diomande custou um sobressalto à defesa dos leões. No entanto, Colombatto não conseguiu ter sucesso no remate.

Ao intervalo, mesmo em desvantagem, João Pedro Sousa fez uma substituição conservadora. Colombatto deu lugar a Zaydou, fazendo com que os famalicenses ganhassem músculo no centro do terreno, deixando cair por terra a criatividade. Rúben Amorim também começou a mexer na equipa cedo na segunda parte. Diomande começou a fazer mais do que tinha capacidade e, por pouco, não provocava danos. O central foi um dos primeiros deixar o relvado. Mais estranha foi a saída de Pedro Gonçalves para o lugar de Chermiti, pois, assim, a filosofia do ataque mudou.

Nuno Santos ia-se mostrando particularmente perigoso, umas vezes com cruzamentos — de letra, inclusivamente –, outras com remates que o próprio extremo assumiu. O Sporting estava mais dinâmico do lado esquerdo. Ainda assim, foi ao meio que Edwards descobriu espaço para rematar. A defesa incompleta de Luiz Júnior acabou à mercê de ser empurrada para dentro da baliza. Seguiu-se então um momento que não acontece todos os dias: Esgaio (60′) marcou aquele que foi o primeiro golo com a camisola dos leões.

Quando toda a ajuda era precisa para segurar a vantagem, Coates (69′) colocou a bola dentro da própria baliza, relançando o Famalicão no encontro. Logo depois, não fosse Adán ter feito uma bela defesa e o remate vistoso de Cádiz tinha terminado dentro da baliza. Surgia então a dúvida quanto à capacidade do Sporting segurar a vantagem, mas a verdade é que o Famalicão, embora tenha mantido a postura ofensiva, não mais voltou a criar perigo que afrontasse o 2-1. Desta forma, os leões voltaram às vitórias em Alvalade e responderam aos triunfos dos rivais.