Por um lado, o FC Porto somou a sexta vitória consecutiva. Por outro, o FC Porto não ganha no Dragão por mais do que um golo de diferença há três meses. Por um lado, o FC Porto leva 10 partidas seguidas sem perder. Por outro, o FC Porto nunca tinha acabado um jogo do Campeonato esta temporada com apenas um remate enquadrado. Por todos os lados, o FC Porto ganhou, cumpriu e mantém-se a quatro pontos da liderança do Benfica.

A equipa de Sérgio Conceição ficou longe de realizar uma exibição contundente contra o Boavista, abrindo o marcador apenas de grande penalidade e já na segunda parte depois de demonstrar muita dificuldade para criar oportunidades — ainda que, é preciso sublinhar, tenha dominado por completo durante todo o primeiro tempo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pepê voltou a ser polivalente, começando o jogo integrado no trio ofensivo, passando para lateral direito ao intervalo e acabando a resistir às investidas de Gorré, e no final do jogo mostrou-se satisfeito com a reação da equipa depois da expulsão de Marcano. “Sabemos que todos os jogos são difíceis, ainda para mais um dérbi. Sabíamos da qualidade deles. Graças a Deus conseguimos ganhar, com o apoio dos adeptos. Trabalhámos bastante, mas na primeira parte não fizemos o que o mister trabalhou. Tivemos dificuldades, mas no segundo tempo fizemos o mais importante, que era o golo”, começou por dizer o brasileiro na zona de entrevistas rápidas.

O FC Porto somou o 21.º jogo consecutivo sem perder frente ao Boavista – a última vitória dos axadrezados foi em 2007, no Bessa ⚠ Os portistas venceram 17 dos 18 últimos jogos realizados frente ao Boavista pic.twitter.com/Y8cbZ4jQsG — Playmaker (@playmaker_PT) April 30, 2023

“Sabemos da dificuldade que implica estar a jogar com menos um jogador, mas defendemos bem e o mais importante é a vitória. Estávamos a acreditar desde sempre, estivemos a 10 pontos e agora temos de ir jogo a jogo. Infelizmente, não dependemos só de nós e dependemos dos resultados adversos dos outros. Mas temos de fazer o nosso trabalho”, terminou Pepê.

Sérgio Conceição, também na flash interview, fez uma breve análise da partida. “Apanhámos um adversário completamente tranquilo na tabela, com bons intervenientes, com uma dinâmica interessante, com médios que sabem tratar bem a bola. Não é fácil com menos um jogador. Tentámos controlar a largura, porque eles também estavam com mais um e é normal. Depois da expulsão vimos aquela que é a nossa entreajuda, a nossa solidariedade. Uma palavra para a claque: o estádio estava completo e muito bonito, mas se nós estamos aqui toda a gente tem de apoiar. Houve um momento em que havia mais medo de perder do que vontade de ganhar. Pareceu-me que havia receio do público. Têm de ter confiança na nossa equipa, mesmo que o jogo não esteja a correr tão bem. Só todos juntos é que vamos continuar a dar luta”, defendeu o treinador, que também justificou as três substituições que fez ao intervalo.

Pela 2.ª jornada consecutiva, André Franco foi suplente utilizado e sofreu uma grande penalidade ⚠ Nas 3 últimas jornadas, o FC Porto teve 4 grandes penalidades a seu favor (3 concretizadas, 1 falhada) pic.twitter.com/NvRxXyjjDX — Playmaker (@playmaker_PT) April 30, 2023

“Tinha a ver com algumas situações do jogo que tínhamos preparados e que não estávamos a conseguir. Entrar com mais perigo na defesa do Boavista, que estava algo confortável no jogo, a defender num bloco médio/baixo. Poucos movimentos para esticar a linha defensiva adversária. Houve coisas que não correram bem”, acrescentou Conceição, que terminou com a ideia de que a equipa continua a acreditar que pode chegar ao título.

“Já esteve mais difícil. Aqui no FC Porto os adeptos e simpatizantes acreditam como nós. Mesmo quando estávamos a 10 pontos acreditámos que era sempre possível irmos atrás daquilo que queremos. Na quinta-feira temos mais um jogo importante, que nos permite estar na final do Jamor outra vez. É um dia de festa. O meu convite vai para toda a gente que esteve aqui hoje, para que quinta-feira venham também”, concluiu, antecipando desde logo a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal contra o Famalicão.