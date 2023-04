(Em atualização)

Um tiroteio em Setúbal provocou a morte de quatro pessoas na manhã deste domingo, na Avenida Belo Horizonte, no Bairro Azul, junto à Bela Vista. As autoridades estão agora a apurar quais as motivações do triplo homicídio e se as vítimas e o autor do crime eram moradores.

A informação foi avançada à CNN por fonte do Comando da PSP de Setúbal e confirmada ao Observador pela Direção Nacional daquela polícia e por uma fonte da Polícia Judiciária, que tem já o caso em mãos por se tratar de crimes de homicídio.

Segundo o Observador apurou, o alerta à Polícia de Segurança Pública terá sido dado por volta das 8h, sendo que quando os agentes desta força policial chegaram ao local havia já três mortos, tendo uma quarta pessoa, o alegado homicida, cometido o suicídio.

No local estão já vários meios, incluindo inspetores e peritos da Polícia Judiciária a recolher vestígios, tendo sido criado um perímetro de segurança, com um forte dispositivo policial. Os cadáveres ainda não foram retirados da zona de mato onde foram encontrados.