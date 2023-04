Em atualização

Em alguns segundos, o bom, o mau e o pior. Quando se olha com atenção para a saída para o Grande Prémio de Espanha, Miguel Oliveira conseguiu ser dos primeiros pilotos a reagir ao sinal de partida, não foi feliz na aceleração inicial que levantou em demasia a parte dianteira do moto, perdeu alguns lugares na chegada à primeira curva e acabou depois por ser abalroado por Fabio Quartararo ainda na volta inicial. Quando tinha o foco na possibilidade de melhorar o quinto lugar da corrida sprint, o português ficou de novo da fora.

Não foi propriamente um filme igual ao que tinha acontecido com Marc Márquez no Algarve. Aí, o espanhol teve uma atitude incompreensível, ainda pior quando justificou o erro com problemas nos travões pelo sítio onde fez essa travagem em curva que nunca poderia ter um final feliz e acabou por levar também consigo Miguel Oliveira quando o português seguia na segunda posição. Aqui, Fabio Quartararo foi acusado de condução irresponsável (e sancionado com uma volta longa em Jerez de la Frontera) mas teve como uma espécie de atenuante o facto de ter ficado “entalado” por Marco Bezzecchi antes da queda. No entanto, o maior prejudicado voltou a ser o mesmo, Miguel Oliveira, que tentaria minimizar danos ao longo da corrida.

BANDEIRA VERMELHA ???? Fabio Quartararo derruba Miguel Oliveira e o português está fora da grande corrida ???? O Falcão teve que sair de ambulância da pista ????#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP #MiguelOliveira #FabioQuartararo pic.twitter.com/59xcS7aMHq — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) April 30, 2023

Ao contrário de Quartararo, que saiu pelo seu pé e voltou depois à corrida para a segunda partida (tal como tinha acontecido na véspera na corrida sprint), Miguel Oliveira foi levado de maca para a ambulância e seguiu de imediato para o centro médico. A primeira informação oficial dizia apenas que o piloto português estava consciente, a segunda confirmou que o número 88 foi considerado inapto para voltar à corrida. No entanto, as primeiras imagens não traziam boas notícias: ao sair da ambulância para o centro médico, era percetível o cuidado dos médicos com a clavícula e o braço esquerdo do piloto da RNF Aprilia.

As más notícias acabaram mesmo por confirmar-se: Miguel Oliveira deslocou o úmero do ombro esquerdo, que entretanto já foi colocado no sítio, e encontra-se “a receber oxigénio e ligeiramente sedado” para as dores enquanto vai realizar mais exames para apurar a extensão do problema, conforme explicaram os responsáveis. “Neste momento está bem, está a receber oxigénio para ficar o mais confortável possível. Está ligeiramente sedado, sofreu uma deslocação da extremidade do úmero do braço esquerdo, que foi recolocado de forma bem sucedida. Será feita uma ressonância para ver a situação do úmero, para perceber como está agora. Se não tiver outra lesão, a recuperação será rápida”, disse o médio Franco Peroni à SportTV.