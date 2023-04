Um grupo Franco que soube sofrer para poder respirar fundo (a crónica do FC Porto-Boavista)

No último dia de abril, a menos de um mês do fim do Campeonato, a margem de erro do FC Porto é absolutamente nula. Os dragões precisam de vencer todos os jogos até ao fim da temporada e esperar por deslizes do Benfica, essencialmente contra Sp. Braga e Sporting, para ainda poderem sonhar com a revalidação de um título que já esteve praticamente perdido e que voltou à imaginação azul e branca.

Este domingo, no Dragão, a equipa de Sérgio Conceição tinha mais um capítulo dessa margem de erro absolutamente nula. Já depois de o Sp. Braga golear o Portimonense e de o Benfica vencer o Gil Vicente em Barcelos, o FC Porto recebia o Boavista no dérbi da Invicta e estava naturalmente obrigado a ganhar para voltar a colocar-se no segundo lugar e a quatro pontos da liderança dos encarnados. E o treinador dos dragões só podia estar satisfeito por chegar a esta fase da temporada assente em cinco vitórias seguidas e sem perder há dois meses.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Boavista, 1-0 30.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Rui Costa (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa, Wilson Manafá (Galeno, 45′), Pepe, Marcano, Wendell, Uribe, Stephen Eustáquio (André Franco, 45′), Otávio, Pepê, Taremi (Grujic, 89′), Evanilson (Toni Martínez, 45′, Fábio Cardoso, 69′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Zaidu, Rodrigo Conceição, Danny Loader Treinador: Sérgio Conceição Boavista: Bracali, Reggie Cannon (Pedro Malheiro, 83′), Sasso, Abascal, Bruno Onyemaechi, Salvador Agra (Gorré, 63′), Seba Pérez (Bozenik, 74′), Makouta (Joel Silva, 83′), Bruno Lourenço, Ricardo Mangas, Yusupha Suplentes não utilizados: João Gonçalves, Robson, Ibrahima, Masa, Martim Tavares Treinador: Petit Golos: Taremi (gp, 59′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Salvador Agra (20′), a Makouta (25′), a Taremi (42′), a Yusupha (43′), a Uribe (84′), a Gorré (90+4′); cartão vermelho direto a Marcano (66′)

“Os grandes campeões são aqueles para quem as vitórias sabem a pouco e a derrota tem sempre um sabor amargo. Para quem anda à procura de títulos, como o FC Porto, os títulos são normais. A anormalidade é quando não se ganha. Aconteceram momentos desagradáveis esta época… Nestes últimos três, quatro jogos, a equipa teve um comportamento muitíssimo positivo. Nada fazia prever um ou outro acidente que tivemos. Custa-nos muito, mas faz parte da caminhada das equipas. Fomos sempre atrás daquilo que fizemos mal, mas estamos num bom momento em tudo, na atitude, no não adormecer. Há que olhar para a frente”, explicou Conceição na antevisão da receção ao Boavista.

Assim, e ainda sem o lesionado João Mário, o treinador do FC Porto recuperava o onze inicial mais habitual e expectável após empreender algumas mudanças na meia-final da Taça de Portugal, contra o Famalicão, a meio da semana. Diogo Costa voltava à baliza, Eustáquio era titular em detrimento de Grujic e Taremi e Evanilson formavam a dupla ofensiva ao invés de Danny Loader e Toni Martínez, sendo que Galeno continuava a começar no banco. Do outro lado, num Boavista que vinha de três jogos seguidos sem perder, Petit colocava Yusupha como referência ofensiva, apoiado por Ricardo Mangas, Bruno Lourenço e Salvador Agra.

Sérgio Conceição cumpre o jogo 200 como treinador do FC Porto na Liga ????????:

➡ 78% vitórias

➡ 14% empates

➡ 8% derrotas

➡ 3 títulos

➡ 2.º treinador a atingir este registo, depois de Pedroto (236) pic.twitter.com/8vsWKId8Cg — Playmaker (@playmaker_PT) April 30, 2023

Não foi preciso esperar muito tempo para perceber a toada do jogo: o FC Porto com mais bola, totalmente inserido no meio-campo adversário, e o Boavista num registo defensivo, a tentar evitar o golo dos dragões e surpreender nas transições rápidas. Otávio teve a primeira ocasião da partida, com um cabeceamento ao lado na sequência de um cruzamento de Pepê que Bracali desviou (14′), e era claro que a equipa de Sérgio Conceição apostava nos corredores para ferir os axadrezados.

Na esquerda, Wendell e Pepê desdobravam-se em combinações que pretendiam conquistar a profundidade na ala; na direita, Manafá tinha via verde para subir e oferecia o espaço interior a Otávio, que funcionava como um autêntico ’10’ quando a bola estava daquele lado. Ao mesmo tempo, Taremi tinha liberdade total para descer, subir, avançar e recuar e era o elemento mais complicado de marcar para a defesa do Boavista, que não tinha quaisquer referências para o posicionamento do iraniano.

???????? 48' | Porto 0-0 Boavista O último remate de Evanilson foi no dia 19 de Março Jogou 178 minutos sem rematar desde aí#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPBFC #LIGAnaSPORTTV pic.twitter.com/QcRiJNyBQV — GoalPoint (@_Goalpoint) April 30, 2023

O FC Porto dominou durante toda a primeira parte mas não teve muitas oportunidades de golo nem qualquer remate enquadrado, contando-se apenas um lance em que Cannon evitou um desvio de Marcano que seria letal (17′) e um remate em jeito de Eustáquio, de fora de área, na sequência de um livre direto de Taremi que acertou na barreira (27′). Em sentido contrário, e comprovando a ideia de que quem não marca tantas vezes sofre, a melhor ocasião do primeiro tempo pertenceu mesmo ao Boavista: Agra cruzou na direita, Manafá desviou e Seba Pérez atirou cruzado na recarga, com Diogo Costa a ser surpreendido e quase a permitir o golo do colombiano num momento em que ficaria francamente mal na fotografia (34′).

Ao intervalo e ainda sem qualquer golo marcado no Dragão — algo que este ano, no Campeonato, só tinha acontecido no Clássico contra o Benfica –, o FC Porto tinha o ascendente total da partida mas estava a ser travado pela organização defensiva axadrezada, que compensava bem na largura e tornava o corredor central quase impenetrável. E, tal como todos, Sérgio Conceição percebeu isso mesmo.

???????? INTERVALO | Porto 0-0 Boavista ???? FCP com posse mas sem fogo: 0 remates à baliza

???? Dragão tem 45 mins para evitar deixar fugir não só o SLB como também o 2º lugar, para o SCB#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPBFC #LIGAnaSPORTTV pic.twitter.com/JivlmW7gBv — GoalPoint (@_Goalpoint) April 30, 2023

