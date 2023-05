“Não é adeus, é ‘peace out’”: foi desta forma que a banda norte-americana Aerosmith anunciou a digressão de despedida, que vai celebrar 50 anos do grupo no ativo. Por enquanto, a banda de “Crazy” ou “I Don’t Want to Miss a Thing” só tem datas marcadas para a América do Norte, numa digressão que arrancará em setembro.

“Após 50 anos, dez digressões mundiais e de tocarmos para mais de 100 milhões de fãs… Chegou a última vez!”, escreveu a banda na rede social Twitter. A digressão, intitulada “Peace Out”, será composta por 40 datas.

PEACE OUT! After 50 years, 10 world tours, and playing for over 100 million fans… It's time for one last go! For more info visit: https://t.co/rsuutHrYmY pic.twitter.com/8HkmrQlIrn — Aerosmith (@Aerosmith) May 1, 2023

Para anunciar o regresso aos palcos pela última vez, os Aerosmith recrutaram algumas celebridades. Num vídeo, nomes como Dolly Parton, Eminem, Ringo Starr, Slash ou Terry Crews reagem a uma notícia de última hora. Só no final é que, através de um telefonema do comediante Bill Burr para o quartel-general dos Aerosmith, se confirma que o acontecimento tão debatido nos quase dois minutos de vídeo é a digressão da banda de Steven Tyler, de 75 anos.

O guitarrista Joe Perry, de 72 anos, disse à Associated Press (AP), em declarações citadas pela BBC, que “está na altura”. “É uma oportunidade de celebrar os 50 anos em que cá andámos. Nunca se sabe quanto mais tempo é que toda a gente vai estar saudável para fazer isto.”

Perry destacou ainda que “há já algum tempo” que a banda não tem uma “digressão à sério.” No ano passado, os Aerosmith tiveram uma residência em Las Vegas, que foi interrompida em maio de 2022 quando Steven Tyler foi para uma clínica de desintoxicação. À AP, Steven Tyler disse que o grupo “está a abrir a Caixa de Pandora pela última vez para presentear os fãs com a digressão ‘Peace Out’”.

Os Aerosmith foram formados em Boston, nos anos 70, e venderam cerca de 150 milhões de discos ao longo de cinco décadas de carreira. A digressão arrancará a dois de setembro em Filadélfia, nos EUA, e terminará a 26 de janeiro de 2024, em Montreal, no Canadá. “Um dos pontos altos da digressão será a paragem em Boston, para um concerto especial em casa na véspera de Ano Novo”.