O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, manifestou esta segunda-feira ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, Jorge Seguro Sanches, estar “totalmente disponível para prestar” esclarecimentos aos deputados.

Num documento a que o Observador teve acesso, e que foi enviado por e-mail e por mensagem telefónica, a Seguro Sanches, Frederico Pinheiro — exonerado a 26 de abril, na sequência da polémica com as notas tiradas durante a reunião secreta que antecedeu a audição da ex-CEO da TAP no Parlamento — enquadra a mensagem, dizendo que a mesma surge “na sequência dos requerimentos apresentados” e que têm por objetivo a sua audição. E deixa ainda o endereço de email através do qual pode ser contactado, dado estar sem telemóvel.

Leia a mensagem na integra:

“Exmo. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, Doutor Jorge Seguro Sanches,



Com a devida consideração, endereço-me a Vossa Excelência na sequência dos requerimentos apresentados com vista à minha audição, a fim de comunicar a minha total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos que os Exmos. Deputados membros da CPI possam julgar necessários.

Gostaria de deixar os meus contactos para o efeito: ou através desta via, dada a minha atual falta de telemóvel.

Despeço-me com os melhores cumprimentos,

Frederico Pinheiro”

Frederico Pinheiro foi exonerado na passada quarta-feira, com a justificação formal de que teria tido “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades” inerentes ao exercício das funções no gabinete do ministro João Galamba. Ministro e ex-adjunto têm lançado acusações mútuas relativamente às notas que foram tiradas por Frederico Pinheiro na reunião secreta que se realizou na véspera de a ex-CEO da TAP ter ido prestar declarações aos deputados em janeiro — nessa reunião secreta terão sido combinadas as perguntas a fazer.

Nos últimos dias, João Galamba acusou Frederico Pinheiro de ter escondido tais notas, com intenção de que estas não fossem enviadas ao Parlamento, e assumido que as tinha já em cima do prazo final para o envio da documentação. Por seu lado, o adjunto exonerado depois da polémica, a 26 de abril, garante que foi ele quem quis que as notas fossem enviadas à CPI da TAP, depois de uma indicação em sentido contrário do ministro.

O antigo adjunto de Galamba foi ao ministério na noite da sua exoneração para trazer o computador de serviço, um episódio polémico em que foi chamada a PSP ao ministério das Infraestruturas — tendo a tutela depois comunicado o caso à PJ e ao SIS. Depois disso, Pinheiro entregou o aparelho às autoridades. E, além de perder o acesso ao computador que utilizou enquanto exerceu funções neste ministério, foi também bloqueado o acesso ao telefone de serviço.