A agência federal norte-americana, que garante os depósitos bancários, anunciou esta segunda-feira que o JPMorgan Chase Bank vai assumir todos os depósitos e a maior parte dos ativos do First Republic Bank. A instituição financeira liderada por Jamie Dimon foi a vencedora de um leilão para estes ativos.

Em comunicado, o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) revelou que os reguladores da Califórnia fecharam o First Republic Bank e que o JPMorgan Chase assume “todos os depósitos e substancialmente todos os ativos do First Republic Bank. ”

Assim, as 84 agências do First Republic Bank em oito estados foram reabertas como agências do JPMorgan Chase Bank. O banco norte-americano vai pagar 10,6 mil milhões de dólares à FDIC no âmbito deste negócio.

O First Republic, sediado em São Francisco, tem tido dificuldades desde o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, em março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O First Republic Bank era uma instituição financeira da Califórnia, que se focava principalmente em clientes de uma classe alta. Esta é a terceira queda de um banco nos Estados Unidos desde março. De acordo com dados compilados pela Bloomberg, esta é a segunda maior queda de um banco na história dos Estados Unidos. Durante algum tempo, esse estatuto pertenceu ao Silicon Valley Bank, que agora foi ultrapassado pelo First Republic. Só o colapso do Washington Mutual, em 2008, é que continua a ocupar o primeiro lugar da lista — também na altura os ativos passaram para as mãos do JPMorgan.

O JPMorgan Chase vai ficar com ativos do banco colapsado na ordem de 173 mil milhões de dólares em empréstimos e mais 30 mil milhões em garantias e ainda mais 92 mil milhões de dólares em depósitos.