Jock Zonfrillo, chef e jurado do programa MasterChef Austrália, morreu este domingo, em Melbourne, na véspera da estreia na nova temporada do programa de culinária. O jurado escocês tinha 46 anos e, segundo um comunicado emitido pela família de Zonfrillo, citado pelo jornal The Guardian, a causa da morte ainda não é conhecida. E a BBC acrescenta que o corpo de Jock Zonfrillo foi encontrado em sua casa, pelas autoridades, na manhã desta segunda-feira.

“Estamos com o coração completamente despedaçado e não sabemos como poderemos viver sem ele, estamos devastados por partilhar que Jock morreu ontem”, diz a família, no comunicado divulgado esta segunda-feira. “Muitas palavras podem descrevê-lo, tantas histórias podem ser contadas, mas neste momento estamos muito sobrecarregados para o poder dizer. Para aqueles que se cruzaram com ele, se tornaram seus amigos ou tiveram a sorte de ser família, mantenham este escocês orgulhoso nos vossos corações quando tiverem o vosso whisky por perto”, acrescentaram.

O programa MasterChef Austrália tinha estreia marcada já para esta segunda-feira e um dos convidados seria o chef britânico Jamie Oliver, que disse estar “em choque” com a notícia da morte de Jock Zonfrillo.

In total shock to hear of the sudden death of chef Jock Zonfrillo. Had the best time working with him for this year’s @MasterChefau. Jock was very generous with his time and spirit in the show and will be so very missed. Sending heart felt love and condolences to all of his… pic.twitter.com/Ssa9qOKiFr — Jamie Oliver (@jamieoliver) May 1, 2023

Também através das redes sociais, a Network 10 e a produtora do programa de culinária, Endemol Shine Australia, anunciaram que os episódios agendados para esta semana não vão ser exibidos. E disseram estar “profundamente chocados e tristes com a perda repentina” de Jock Zonfrillo, que nasceu em Glasgow, em 1976, e que começou a trabalhar numa cozinha aos 13 anos, a lavar louça.

Network 10 and Endemol Shine Australia are deeply shocked and saddened at the sudden loss of Jock Zonfrillo, a beloved member of the MasterChef Australia family. Jock passed away in Melbourne yesterday.

MasterChef Australia will not air this week. pic.twitter.com/cmtDuJr19P — MasterChef Australia (@masterchefau) May 1, 2023

Zonfrillo deixou a escola cedo, quando tinha 15 anos, e decidiu iniciar a sua carreira no mundo da cozinha como aprendiz no hotel Turnberry. Aos 17 anos, trabalhou com o chef Marco Pierre White. As histórias deste escocês multiplicam-se e ficaram sobretudo conhecidas no livro de memórias que escreveu em 2021, chamado ‘Last Shot’. Uma das histórias mais conhecidas é, por exemplo, o momento em que foi despedido do cargo de chefe de cozinha do Forty One Sydney, em 2000, por incendiar as calças de um aprendiz, que Jock achava que trabalhava muito devagar.

O ano de 2019 marcou a chegada de Jock à televisão, para participar no MasterChef Australia.