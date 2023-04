A restarem apenas dois jogos ao Sporting em Alvalade esta temporada, a equipa verde e branca mantém o mesmo registo que teve nas épocas anteriores com Rúben Amorim no comando. A jogar em casa, os leões perderam apenas oito pontos. Só que o registo que noutras alturas até valeu o título de campeão nacional, em 2022/23 não dá para mais do que o quarto lugar.

????Sporting de ????????Rúben Amorim continua com a mesma 'performance', em Alvalade, nas últimas 3 épocas completas: 8 pontos perdidos em cada uma. Falta receber o 'aflito' Marítimo e o Benfica na penúltima jornada do campeonato. pic.twitter.com/e2oHRpCjJW — Playmaker (@playmaker_PT) April 30, 2023

Na análise à vitória do Sporting diante do Famalicão (2-1), Amorim reconheceu que mesmo que os jogadores encontrem o caminho para a baliza, outras questões explicam o insucesso do Sporting. “Por mais que nos digam que é a falta de golos que limitou esta época, acho que houve coisas mais importantes que nos limitaram. Perdemos jogadores importantes e não há como esconder, mas isso não diz tudo”, refletiu. “Consistência é algo que temos que levar para a próxima época. Não quero fazer um balanço, porque a época não acabou”.

Se é para falar sobre jogadores importantes, então há que destacar o que Ricardo Esgaio fez contra os famalicenses. O lateral, muito criticado pelos adeptos leoninos, anotou o primeiro golo com a camisola principal do Sporting, o que, mesmo assim, não vai merecer um cumprimento especial do técnico. “Fez o trabalho dele. Tem qualidade para jogar no Sporting, tem características diferentes. Apanhou um rapaz que é um fenómeno na posição. Agora, sempre que ouvimos notícias do Porro, parece que estamos a falar do Esgaio em Inglaterra. O Porro tem que saber que é um grande jogador, o Esgaio também tem que saber que é um grande jogador. Hoje, fez um jogo normal para um jogador da qualidade dele”.

Ao contrário de Esgaio, Pedro Gonçalves está mais habituado a ser figura de destaque. Ainda assim, mesmo se que o Sporting tivesse o controlo total do jogo — e muito menos a vitória assegurada –, Rúben Amorim retirou do campo um dos jogadores mais influentes dos leões. “O Pote é um jogador tão regular que mesmo não estando a jogar bem, pode ser um jogador que resolve. Hoje, achei que o rendimento não estava para esse momento. Quanto a mim, pareceu-me bastante cansado. Sem imaginação, sem explosão… Estive para o tirar ao intervalo, mas é sempre um jogador especial. Quis deixá-lo mais um pouco, mas não valia a pena. Amanhã é um novo dia. É um jogador normal do plantel. Começou a crescer durante o jogo. O Chermiti deu-nos mais profundidade e eu achei que o Pote tinha que sair, porque tem que sair quando joga mal”, explicou o treinador.

No final de tudo, Amorim reconheceu que, apesar do resultado, a partida da jornada 30 não foi um jogo à Sporting. “Temos vindo a ser consistentes nas exibições e, por vezes, não tanto no resultado. Hoje, foi o contrário. Fomos consistentes no resultado, porque ganhámos, mas a nossa consistência de jogo revela-se na forma como mantemos a bola e cansamos a equipa adversária, por isso é que corremos mais e, portanto, não foi um jogo tão bem conseguido. Há muita coisa para melhorar”.