A coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou esta segunda-feira o Presidente da República percebe que há uma dificuldade em Portugal “quando as pessoas sentem que o Governo está muito fragilizado e descredibilizado”, considerando ser insustentável o silêncio do primeiro-ministro.

À margem da manifestação do Dia do Trabalhador, em Lisboa, Catarina Martins foi questionada pelos jornalistas sobre a recente polémica com a exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas, tendo reiterado ser “muito difícil considerar que o ministro João Galamba tenha condições para continuar porque está fragilizado politicamente”, mas deixou claro que este “não é o único problema do Governo”.

“O Presidente da República lê a preocupação popular e percebe que há uma dificuldade no país quando as pessoas sentem que o Governo está muito fragilizado e descredibilizado e portanto essa sensibilidade do senhor Presidente da República eu diria que é de qualquer pessoa neste país”, enfatizou, quando questionada sobre as declarações do chefe de Estado esta segunda-feira.

A líder do BE continua “muito perplexa por ainda não ter ouvido o senhor primeiro-ministro”.

“Mas espero a qualquer momento que o senhor primeiro-ministro venha falar ao país porque não é sustentável, num caso com esta dimensão, num dossiê de uma empresa estratégica para o país em que se colocaram tantos milhões de euros públicos e um dossiê que o senhor primeiro-ministro durante tanto tempo quis ser ele a dirigir pessoalmente, que havendo tantas perguntas sem resposta, o primeiro-ministro não diga nada ao país. Isto é completamente insustentável”, criticou.

Na análise de Catarina Martins, “o país tem dois problemas”.

“É um Governo muito fragilizado, mas também regras da economia muito injustas e é precisamente por estarem estas duas coisas tão mal que a população se revolta, saí à rua e pede mudanças grandes”, considerou.

Com o executivo de António Costa “envolvido em casos”, segundo a líder do BE, “há uma certa tendência para dizer que se fala dos casos para esconder que a economia está a crescer e até está a correr bem”.

“De facto o problema que nós vemos no país é outro, é que ainda que a economia cresça quem trabalha pergunta ‘cresce para quem?'”, disse, lamentando que os salários e as pensões sejam “cada vez mais pequenos face aos preços que continuam a subir”.

Por outro lado, para Catarina Martins, “também os casos do Governo não são tão ‘casinhos’ quanto isso, revelam problemas graves na forma como as instituições do Estado funcionam”.