Deveriam ser três, mas foram apenas duas representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) que marcaram presença na audição da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da gestão da TAP. Um dos dirigentes vinha do Porto no voo da TAP das sete da manhã, que atrasou por falta de tripulação. “Nós estamos porque viemos ontem”, revelou Maria Luís Martins, dirigente do STTAMP.

Foi essa uma das queixas da dirigente na audição. Os cortes excessivos de pessoal, que até pareciam fazer sentido quando foram feitos, porque a realidade era “dura”. “Na altura todos achámos que não havia outra solução. Acho que agora já está desadequado”, disse a dirigente sobre o plano de emergência que levou à saída de 1200 trabalhadores da TAP.

“Todas as previsões na altura eram mais pessimistas, ninguém esperava a retoma em 2022. Considero que houve um corte demasiado [grande]. Apontava-se a retoma apenas para 2023 ou 2024. Deviam ter-se tomado medidas mais cedo para não chegarmos ao verão com falta de pessoal”, defendeu.

