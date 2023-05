A possibilidade, prevista no programa governamental Mais Habitação, de imóveis que estejam devolutos há mais de dois anos serem alvo de arrendamento forçado “parece consubstanciar uma restrição ao direito à propriedade privada“, que está previsto na Constituição da República Portuguesa. A conclusão está presente numa nota de admissibilidade elaborada pelos técnicos do Parlamento para “fornecer a informação necessária para apoiar a tomada de decisões” dos deputados.

O parecer assinado por José Filipe Sousa e Sónia Milhano, que é esta terça-feira citado pelo Jornal de Negócios, explica que o Regimento da Assembleia da República determina que “não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de alterações que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados”. Desta forma, os assessores parlamentares concluem que “apesar de haver normas deste projeto de lei” que “suscitam dúvidas, as mesmas são suscetíveis de serem eliminadas ou corrigidas em sede de discussão na especialidade”.

“Estando em confronto dois direitos constitucionalmente consagrados, entendidos como direitos fundamentais de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias — o direito à propriedade privada e o direito à habitação — deverá ser equacionado os termos em que o primeiro deverá ceder perante o outro”, lê-se no documento que analisa as normas sobre o arrendamento forçado recorrendo ao entendimento de vários constitucionalistas, incluindo Jorge Miranda, Gomes Canotilho e Vital Moreira. Estes dois últimos constitucionalistas defendem que o direito à habitação deve ser assegurado pelo Estado e não pelos senhorios e proprietários.

Na sequência da nota de admissibilidade, segundo o Negócios, Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, emitiu um despacho onde chama a atenção para as “observações” que, entende, devem “ser consideradas no decurso do processo legislativo”. O Parlamento discute e vota na generalidade o programa Mais Habitação no próximo dia 19 de maio.