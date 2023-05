Não houve engenheiros despedidos da TAP no âmbito do plano de reestruturação, mas saíram mais de 65 profissionais desde 2020, o que obriga a companhia a recorrer a serviços externos para a manutenção de aviões. E a “custos avultados”. A informação foi adiantada esta terça-feira por João Miguel Carvalho, dirigente do Sindicato dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos (SNEET), que representa cerca de 200 engenheiros da TAP, na comissão de inquérito à tutela política da gestão.

Nenhum engenheiro foi incluído no despedimento coletivo, e entre rescisões e part times saíram 12 pessoas da empresa. Mas foram saindo outros profissionais, atraídos por condições de trabalho mais favoráveis noutras empresas, nomeadamente a Airbus ou empresas no estrangeiro onde ganham “duas a três vezes mais”. Engenheiros com “conhecimentos profundos do setor” e nos quais a TAP fez um “investimento grande” em formação. “Há um assédio muito grande, os colegas recebem propostas nas redes sociais profissionais”, adiantou.

Com o fecho da Manutenção no Brasil, a empresa vê-se agora obrigada a subcontratar fora. Até 2025, revelou, será necessário fazer 50 inspeções a aviões da TAP fora da base. “São inspeções pesadas, que vão sendo cada vez mais detalhadas e aprofundadas” com o aumento da idade dos aviões. A primeira ocorre quando a aeronave tem dois ou três anos e dura duas semanas, sendo que em aviões mais antigos chega a durar dois ou três meses. Os custos são “avultados”. “Um avião recente tem menos custos, a primeira inspeção de um A330 Neo custa 200 ou 300 mil euros, mas a de um avião mais antigo custa um milhão ou mais em material e mão de obra”, revelou João Carvalho. Além disso, “atrasam dias, semanas, meses, porque os prestadores de serviços não vestem a mesma camisola, não são tão sensíveis ao impacto dos atrasos”.

