A Feira de Arte e Antiguidades (Lisbon Art and Antiques Fair – LAAF) vai regressar à Cordoaria Nacional, em Lisboa, entre sexta-feira e 13 de maio com a participação de 32 expositores, segundo a organização do certame.

Na 20.ª edição, a feira, organizada pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA), vai acolher três dezenas de expositores com arte contemporânea, desde pintura, escultura, mobiliário, pratas, joalharia e design e também dos períodos renascentistas, dos séculos XVII e XVIII.

O certame irá ainda realizar um programa de conversas sobre arte, cujo tema se centrará num paralelismo entre o que eram os setores do antiquariato e da arte contemporânea há 30 anos e a realidade atual.

Entre outras, estarão presentes as galerias Anfora Asian Art, Galeria da Arcada, António Costa Antiguidades, Galeria Philippe Mendes, Barros & Bernard, Carlos Carvalho Arte Contemporânea e Ricardo Hogan Antiguidades.

Também participam D’Orey Tiles, Espadim 1985, Galeria Belo-Galester, Ilídio Cruz, Galeria Bessa Pereira, João Ramada Antiguidades, Galeria São Mamede, Luís Alegria e Trema Arte Contemporânea.

Iniciado em 1995, em formato bienal, o certame tornou-se anual em 2012 e, em 2019, apresentou-se pela primeira vez com a designação Lisbon Art and Antiques Fair – LAAF.

A APA, presidida atualmente por Manuel Castilho, é uma associação sem fins lucrativos nascida há 33 anos, membro da Confederação Internacional dos Negociantes de Obras de Arte desde julho de 1996.

Os seus associados estão concentrados no Porto, Lisboa, Estoril, Cascais, entre outros, e tem como objetivos “garantir a qualidade, a autenticidade e a confiança no negócio de antiguidades e arte”, indica o sítio online da entidade.