Pressão ao CEO mas não ao ministro. Foi assim que arrancou a audição do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) na comissão de inquérito à TAP. O dirigente João Moreira foi confrontado pelo Chega, pela voz do deputado Filipe Melo, com o facto de os sindicatos terem reunido com o ministro João Galamba a 15 de março, e ao fim de mais de um mês não terem sido feitas exigências ao ministro, ao contrário do que aconteceu com o novo CEO. Luís Rodrigues assumiu a liderança da TAP a 14 de abril, e ainda antes de tomar posse foi-lhe remetida uma carta aberta dos vários sindicatos que representam os trabalhadores da TAP. Nessa missiva, era exigido o fim dos cortes salariais e a reversão dos despedimentos.

João Moreira, do SIMA, está no cargo “há pouco tempo” e não reuniu com Galamba nem que fez qualquer pedido de reunião. Mas sabe que “foi uma reunião de apresentação, o ministro estava na pasta recentemente, queria saber a nossa opinião sobre a direção a dar à TAP”. Reconheceu que pareceu haver “boa vontade” por parte do ministro, que terá dito que a reversão dos cortes era um objetivo. “Temos de dar tempo, temos de ser razoáveis, ficámos satisfeitos mas ficámos à espera da próxima”. O deputado do Chega insistiu na questão de já ter sido dado “tempo suficiente” ao ministro, e quis saber se não foi “precipitado” fazer exigências ao recém-chegado CEO. “São coisas diferentes. Luís Rodrigues tem conhecimento sobre a empresa, tem de estudar, não é de um momento para o outro que se fica a conhecer o que se passou nos últimos 10 anos. O ministério não tem só a TAP. Temos de dar tempo”.

Garante que não se reuniu com o PS.

Sobre a “pressão” ao CEO, João Moreira referiu que “deve fazer-se pressão porque é urgente resolver os problemas sociais” da empresa. “Não podemos baixar a guarda”. Mas depois acrescentou, sobre a carta ao CEO. “Não diria que é pressão. Temos de esperar por aquilo que nos diz o ministro. O CEO reporta ao ministro”.

O dirigente do SIMA fez uma intervenção inicial na audição, na qual criticou a administração de Christine Ourmières-Widener, que “deixou de parte alguns sindicatos” e “chamava os que dava jeito”. Segundo o dirigente, “não há comunicação, não há abertura para apresentação de ideias”. o SIMA também sublinhou que nenhum sindicato conhece o plano reestruturação da TAP e que os sindicatos passaram “cheque em branco” quando assinaram o acordo de emergência, “que já não faz sentido estar em vigor”. Já a denúncia do acordo de empresa por parte da administração no final do ano e a nova proposta é, para o sindicato, uma “brincadeira de mau gosto”. O SIMA enviou uma contraproposta “no tempo legal” à qual não teve resposta, adiantou, mas “alguns sindicatos já foram chamados a negociar”.

João Moreira, assumindo que os cortes são agressivos, assume que “o que se tem ouvido falar são que queriam mais do que o necessário”, havendo “muitas dificuldades em seguir a operação, não apenas no lado ar, mas a nível de terra, manutenção tem sido muito complicado, até mesmo a nível contratação”. “Não tenho conhecimento para apontar o dedo se foi da TAP, administração, ou do governo. Não sei responder a isso”, assumindo que a dimensão dos cortes tiveram impacto na operação: “temos falta de mão de obra”.

O sindicalista assume que soube que alegadamente a entrada de David Neeleman, em 2015, na TAP foi feita com capital da companhia “pela comunicação social. Não tínhamos conhecimento de nada”, e garante que também não tem qualquer informação sobre a privatização em curso. “Mas pensamos que é essencial os sindicatos terem conhecimento do caderno encargos, poder estar presente, negociar se for esse o caso para não ser um problema mais tarde para todos, trabalhadores e para o nosso país”. E foi neste ponto da privatização que Filipe Melo insistiu em conhecer a ideologia do sindicalista — o SIMA é afetado à CGTP — e o que defende para a venda da TAP, e que alias motivou a intervenção do presidente da comissão, Jorge Seguro Sanches, para quem a pergunta fugiu à comissão de inquérito. O deputado do Chega insurgiu-se perante a intervenção do presidente socialista, mas João Moreira voltou a afirmar que o que defende para a privatização da TAP é a que melhor defenda os trabalhadores e empresa. “Evito sempre em qualquer intervenção. Percebi que havia dificuldade da resposta. O tema estava a entrar pela ideologia que é um tema de reserva constitucional”, disse, depois, Seguro Sanches, dizendo que pretendeu apenas que os trabalhos fluíssem de forma positiva, defendendo-se de que não queria travar perguntas. Filipe Melo justifica-se que a ideologia do sindicato é relevante. “O que eu quis saber é enquanto responsável sindical, e não como cidadão, se referia nos comunicados à carga ideológica. E isso é importante nós sabermos. As convicções do senhor dirigente, enquanto cidadão, nada a opor, respeito e respeitarei sempre, enquanto sindicato sinto-me com capacidade de poder perguntar sobre afirmações que estão escritas e considerei que a questão estava dentro da legalidade e dentro do âmbito e achei que a intervenção do senhor presidente tinha sido inoportuna”.

Ainda na audição, João Moreira diz não perceber porque a manutenção do Brasil se manteve tanto tempo na TAP, mas que lhe foi dito que era por dificuldades no processo.