A operadora de jogo MGM China voltou aos lucros no primeiro trimestre deste ano, no valor de 1,4 mil milhões de dólares de Hong Kong (163,8 milhões de euros), após ter fechado 2022 com prejuízos.

Em comparação, no ano passado a concessionária tinha registado um EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado negativo de cerca de 1,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (150,7 milhões de euros).

De acordo com um comunicado divulgado, nos primeiros três meses deste ano a MGM China obteve receitas líquidas de 4,8 mil milhões de dólares de Hong Kong (561,2 milhões de euros), mais do dobro do registado em igual período de 2022.

As concessionárias em Macau vinham acumulando, desde 2020, prejuízos sem precedentes devido às rigorosas medidas de prevenção e contenção da Covid-19, o que levou a uma quebra acentuada do número de visitantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em meados de dezembro, o governo da região administrativa especial chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas sanitárias, depois de a China ter alterado a estratégia “zero Covid”.

Num comunicado divulgado na segunda-feira pela MGM Resorts International, a empresa-mãe da MGM China confirma que a recuperação no primeiro trimestre “foi influenciada de forma positiva pela remoção das restrições às viagens relacionados com a Covid-19”.

Entre janeiro e março, a taxa de ocupação nos dois empreendimentos integrados da MGM China na região chinesa foi de 93,5% e 89,3%, em comparação com 72,8% e 38,9% em igual período de 2022.

As apostas nos dois casinos que o grupo opera em Macau aumentaram 79,2% em termos anuais no segmento de massas e 109,5% no segmento VIP, reservado aos grandes apostadores.

No primeiro trimestre de 2023, as receitas do jogo em Macau atingiram 34,6 mil milhões de patacas (4 mil milhões de euros), mais 94,9% do que no mesmo período do ano passado, de acordo com dados oficiais.

A indústria do jogo, o motor da economia da cidade, representa 55,5% do produto interno bruto (PIB) de Macau e dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, cerca de 17% da população empregada.

Em 2019, o território recebeu quase 40 milhões de visitantes e as receitas dos casinos de Macau foram de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31,9 mil milhões de euros). As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território.