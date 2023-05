Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, vai estar esta terça e quarta-feira na Ucrânia, uma visita surpresa que não tinha sido anunciada e que acontece a convite do homólogo ucraniano, Ruslan Stefanchuk.

Segundo uma nota do gabinete de Santos Silva, o programa, em Kiev, inclui encontros institucionais “ao mais alto nível”, nomeadamente com Volodymyr Zelesnky, além do presidente do Parlamento e o primeiro-ministro. Santos Silva estará também com alunos de português da Universidade de Kiev.

A acompanhá-lo estará uma delegação de deputados do PS, PSD, IL e Bloco de Esquerda. Santos Silva já tinha anunciado que excluiria o Chega das viagens oficiais, pelo que o Bloco entrou no lote. Já o PCP tem-se pronunciado recorrentemente contra o regime ucraniano e Volodymyr Zelensky, não tendo participado na sessão no Parlamento português em que o líder ucraniano marcou presença.

Na semana passada, o presidente da Assembleia da República anunciou que excluiu o Chega, o terceiro maior partido, das delegações das visitas a parlamentos estrangeiros, após o incidente na sessão de boas-vindas a Lula da Silva, no dia 25 de Abril.

O presidente da Assembleia da República já tinha aceitado, há quase um ano, o convite do seu homólogo ucraniano para se deslocar a Kiev, aguardando apenas um “momento oportuno” e em que “as condições o permitissem” para essa deslocação.

O primeiro-ministro, António Costa, esteve em Kiev a 21 de maio do ano passado e, nessa ocasião, anunciou que o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zlensky, convidou o Presidente da República português para realizar também uma visita à Ucrânia em data ainda a acertar.

Em fevereiro deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a sua visita à Ucrânia ocorrerá provavelmente no verão.