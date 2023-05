A Câmara de Braga aprovou esta terça-feira, com a abstenção do PS e da CDU, a adjudicação, por 5,2 milhões de euros, da requalificação do túnel rodoviário da Avenida, um dos principais acessos ao centro da cidade.

A obra, que vai implicar o corte da circulação no túnel, tem um prazo de execução de 250 dias. A intervenção visa a substituição dos revestimentos das paredes laterais e potenciar incrementos de segurança e conforto dos utilizadores do túnel, mediante a instalação ou substituição integrada de um conjunto de infraestruturas.

Aquele túnel rodoviário, com uma extensão de 1,15 quilómetros, assegura um dos principais acessos a Braga, desde a Circular Norte (Avenida António Macedo) e o centro da cidade (Avenida da Liberdade), e possui dois outros acessos localizados na Rua Conde de Agrolongo e na Avenida Central.

Inaugurado em 1997 e prolongado em 2009, numa extensão de 300 metros, o túnel, segundo a Câmara, “nunca sofreu qualquer intervenção de fundo”, tendo apenas sido alvo de “pequenas intervenções de conservação e manutenção”.

Com a intervenção que agora vai ter lugar, a Câmara pretende “não apenas reabilitar, mas modernizar o túnel, através da requalificação da rede de drenagem de águas pluviais, repavimentação das faixas de rodagem, e substituição dos revestimentos das paredes e muros e das infraestruturas elétricas.

Serão também substituídos os sistemas de ventilação e desenfumagem e os sistemas de segurança e deteção de incêndio e da rede de iluminação pública. Vai ainda ser atualizada a rede de combate a incêndios.

A requalificação inclui, igualmente, a instalação de uma rede de videovigilância e a instalação de controlo e contagem de tráfego. Em simultâneo, vai decorrer a requalificação da Avenida da Liberdade, um investimento de 3,1 milhões de euros e com um prazo de execução também de 250 dias.

Esta obra aguarda visto do Tribunal de Contas, que devolveu o processo ao município, para se fazer constar no texto contratual o conteúdo da obrigação de resultado relativa ao fornecimento e plantação de espécies arbóreas e outras componentes associadas aos espaços verdes.

Nesse sentido, o executivo aprovou esta terça-feira mesmo uma adenda ao contrato, que será agora novamente remetido ao Tribunal de Contas, avançando a obra após a respetiva luz verde.

Na reunião desta terça-feira, foi também aprovada a prorrogação, por 55 dias, do prazo de conclusão do segundo troço da Variante do Cávado, numa extensão de 1.134 metros, que vai permitir a ligação à Freguesia de Frossos.

A intervenção, no valor de 1,6 milhões de euros, inclui a regularização do Rio Torto, entre a rotunda da Avenida do Estádio e a Estrada Nacional 201.

Com esta nova prorrogação, a obra terá de estar concluída até 31 de maio de 2023.