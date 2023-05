O vice-Presidente da China, Han Zheng, vai visitar Lisboa entre 7 e 10 de maio, após representar Pequim na cerimónia de coroação do Rei Carlos III no Reino Unido, confirmou esta terça-feira à Lusa uma fonte oficial do Governo.

A notícia da deslocação de Han Zheng a Lisboa foi avançada pelo semanário Expresso. Contactado esta terça-fiera pela Lusa, o executivo português confirmou a visita do alto representante chinês, mas sem adiantar pormenores sobre os motivos da deslocação e a respetiva agenda.

Antes da visita a Portugal, Han Zheng é esperado em Londres para assistir à coroação de Carlos III, de acordo com fontes britânicas citadas pelo jornal digital Politico e pelo diário The Telegraph.

Recentemente designado pelo Presidente chinês, Xi Jinping, como seu vice, Han já pertencia ao Governo e era responsável do partido no poder pelos assuntos de Macau e Hong Kong em 2019, quando manifestações contra limitações de direitos civis foram fortemente reprimidas pelas autoridades na antiga colónia britânica, arrefecendo as relações entre Londres e Pequim.

Foi o vice-Presidente antecessor, Wang Qishan, que representou Xi Jinping no funeral da Rainha Isabel II, em setembro passado.