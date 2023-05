Vale a pena começar com um apelo. Porque ao ver os cinco episódios de “White House Plumbers”, que se estreia a 2 de maio na HBO Max, lembramo-nos de uma inevitabilidade: há boas séries a quem nunca foi dada a devida atenção. Mais: nunca vão ter de facto essa atenção. É verdade que “Veep” ganhou prémios, que mostra o melhor papel da carreira de Julia Louis-Dreyfus, mas as sete temporadas parece que ficaram para sempre esquecidas, no meio de tanta outra coisa. “White House Plumbers” surge na mesma linha de “Veep” — porque é uma sátira política e porque os seus criadores, Alex Gregory e Peter Huyck, foram argumentistas regulares da série. Além disso, o realizador David Mandel foi o showrunner de “Veep” após a saída de Armando Iannucci na quarta temporada.

Isto para chegar ao óbvio: “White House Plumbers” é a melhor sátira política dos últimos anos. Atira-nos para o caso Watergate e para a história de E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), as duas mentes por detrás da ideia e da execução das peripécias no Hotel Watergate. Watergate fazia parte de um projeto maior, a “Operation Gemstone”. Não vale a pena entrar em detalhes, porque há um prazer absurdo em ver como tudo se desenrola. Não é por uma questão de spoilers, é porque existe uma incredulidade que se desmonta ao ver a situação. É muito melhor experimentar do que explicar. E David Mandel & co. fazem isso muito bem.

Uma história sobre quem sujou as mãos no caso Watergate, duas figuras (e a sua equipa) que são muitas vezes notas de rodapé na ficção em volta do caso. “White House Plumbers” dá-lhes o palco principal e não há um segundo em que não se pense porque é que foi preciso esperar tanto tempo (no ano passado, “Gaslit” pegava nas figuras, mas não as fazia brilhar). David Mandel escreve sobre comédia há muito tempo. Passou por “Seinfeld”, “Curb Your Enthusiasm” e deu uma ótima vitalidade final a “Veep”. Em “White House Plumbers” tem um elenco de luxo ao seu dispor: além de Harrelson e Theroux, há ainda Domhnall Gleeson, Lena Headey, Kiernan Shipka, David Krumholtz, Gary Cole e Toby Huss. Rimo-nos descontroladamente, mas temos vontade de chorar. Ainda para mais quando sabemos, como Mandel nos diz nesta breve conversa, que algumas coisas nem precisaram de ser escritas, foram colocadas tal e qual foram pensadas por Hunt e Liddy. Sobretudo, fascinante.

