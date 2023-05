O Tribunal de Coventry começou, esta terça-feira, a julgar os principais suspeitos da morte de Alfie, um menino inglês de nove anos — a mãe, Carla Scott, e o seu companheiro, Dirk Howell. Os dois estão acusados de submeter Alfie a um “sinistro” regime de correção, que incluía espancamentos e banhos de água gelada, e que levou à sua morte em fevereiro de 2021.

Como conta o jornal Telegraph, o menino morreu após ter sido “repetidas vezes espancado” e depois de ser obrigado a tomar banho de água gelada como castigo. De acordo com a procuradora Michelle Heeley KC, a mãe e o padrasto de Alfie consideravam que era “aceitável” bater no jovem com “cintos, chinelos pesados, entre outras formas de castigo sinistras”.

Para além das agressões físicas, a procuradora também explicou, no tribunal, que o menino de nove anos era sujeito a banhos gelados enquanto estava nu, assim como era forçado a ir para o exterior “no meio da noite”, sendo-lhe atirado “água fria”. “O Alfie morreu como resultado de ações deliberadas e ilegais de Carla Scott e Dirk Howell e juntos são culpados pelo seu assassínio”, determinou Michelle Heeley KC.

As perícias médicas também dão conta de que o corpo de Alfie tinha mais de 50 hematomas no seu corpo e poucos eram ferimentos típicos de infância. A mãe do jovem também estava referenciada pelas autoridades. “Não era uma estranha para os serviços sociais”, enfatizou a procuradora.

As agressões ao menino de nove anos terão sido incentivadas pelo padrasto. A mãe começou a namorar com Dirk Howell em julho de 2019 e ficaram noivos seis meses, mas nunca marcaram uma data para o casamento. A relação não “era saudável” para Alfie, declarou a procuradora, que deu como exemplo as queixas dos vizinhos às autoridades.

De acordo com Michelle Heeley KC, o padrasto de Alfie “acreditava em disciplina”: para si, “não era uma coisa má quando se tratava de educar crianças”. No entanto, a noção de disciplina para Dirk Howell tinha contornos “físicos” e “psicológicos” — e envolvia agressões. Há testemunhas que dizem que o padrasto gritava com o menino de nove anos na rua e a mãe “deixava que isso acontecesse”.

Assim, para a procuradora, não há dúvidas de que Carla Scott privilegiava o companheiro em detrimento do filho. “Sabia claramente como é que ele era, mas deixava-o ficar perto” de Alfie, acrescentou Michelle Heeley KC, que detalhou também que os serviços sociais tinham sido acionados e tinham impedido que o padrasto estivesse com o menino. No entanto, a mãe “desrespeitava essa regra” de forma “continuada” e “deliberada”.