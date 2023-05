Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O secretário de Estado norte-americano considerou esta terça-feira que o sucesso militar da Ucrânia é a maneira mais eficaz de alcançar uma paz duradoura. Antony Blinken afirmou que Washington está a monitorizar os desenvolvimentos da contraofensiva ucraniana. De acordo com Washington, a operação, aguardada há muito, poderá começar “nas próximas semanas”.

Em entrevista à Fox News, Blinken discutiu a situação no terreno, e explicou porque é que, no seu entender, uma vitória militar da Ucrânia é essencial. “O sucesso da Ucrânia no campo de batalha é a forma mais fácil, e provavelmente mais rápida, de conseguir de facto uma negociação que produza uma paz justa e duradoura”, afirmou o responsável do governo dos EUA. “Vamos ver o que acontece [com a contraofensiva].

Além da frente de combate, o responsável norte-americano ofereceu ainda comentários sobre o telefonema da última semana entre o Presidente chinês Xi Jinping e o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, o primeiro entre os chefes de Estado desde o início da invasão, recebida em Washington com um misto de otimismo e cautela.

Blinken reafirmou que os EUA estão “abertos a qualquer país que mova esforços responsáveis para tentar espalhar a paz”, mas que qualquer discussão tem de começar, antes de tudo, com um reconhecimento da integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia.

“Qualquer acordo de paz tem de ter isto como fundamento”, declarou o secretário de Estado, antes de elogiar indiretamente ação de Pequim, ao acrescentar que “qualquer um que queira encetar esforços para promover a paz” deve falar com a Ucrânia.

A ambiguidade da posição de Pequim tem preocupado a comunidade internacional, ainda que o regime chinês mantenha que quer apenas contribuir para um fim negociado da guerra. Esta terça-feira, a China esteve entre os países que aprovaram uma resolução nas Nações Unidas elencando os “desafios sem precedentes” enfrentados pela Europa “na sequência da agressão da Federação Russa contra a Ucrânia”.

No entanto, o regime de Xi Jinping continua sem condenar publicamente a invasão russa e a anexação de territórios ucranianos. Na mesma medida, o plano de 12 pontos para a paz apresentado pelo país no início do ano pede a ambos os países para respeitar a soberania e respetivas fronteiras territoriais, instando por outro lado o Ocidente a abandonar “a mentalidade de Guerra Fria” e as “sanções unilaterais” contra a Rússia.