O tenista australiano Nick Kyrgios, hoje 26.º do ranking ATP e que já se sagrou vice-campeão no Estoril Open de 2015, possui um Tesla Model X com uma cor bem garrida, uma espécie de verde florescente. Há uns dias, em Canberra, um ladrão resolveu apropriar-se do veículo do tenista, de arma em punho, e afastou-se ao volante.

Segundo conta o Canberra Times, a que o Guardian fez eco, o criminoso deslocou-se até à casa de Kyrgios e, apontando uma pistola à mãe do tenista, exigiu que esta lhe desse a chave do Tesla. Para cúmulo, ainda terá pedido umas dicas sobre como conduzir o Model X. Mas, ao que parece, a mãe do tenista é uma senhora cheia de recursos e terá aproveitado um momento de distracção do ladrão para fugir para casa, onde se refugiou e ligou à polícia, enquanto o criminoso abandonava o local.

Vítima do roubo, Nick Kyrgios decidiu ajudar a polícia a recuperar o seu Tesla. Utilizando a app da marca, começou por limitar a velocidade a 80 km/h, para depois identificar a localização do modelo, informando a polícia no processo. E funcionou: 16 minutos depois, os agentes da autoridade já tinham cercado o ladrão.

Apesar de estar rodeado pelos agentes, o gatuno não se entregou de imediato, obrigando a polícia a recorrer a um taser para o imobilizar e algemar. Veja aqui a reportagem local: